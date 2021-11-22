"Ситуация намного лучше": мать Саакашвили сообщила хорошие новости из больницы

Политик еще слаб, но условия в госпитале лучше, чем были

Реабилитация после длительной голодовки займет время / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили очень слаб, он передвигается с трудом. Об этом рассказала мама политика Аласания Саакашвили, передает Грузия Онлайн.

Ее очень огорчило, что сын находится за решеткой, и считает она, что общество должно требовать его освободить.

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"Ситуация намного лучше, чем в предыдущие дни. Саакашвили сейчас очень слаб, и судя по тому, что я видела, ему трудно ходить. Кажется, у него проблемы с мышцами", – сказала она.

Также Аласания отметила, что реабилитация после длительной голодовки займет некоторое время.

"Медсестры, которых я видела, мне понравились. Михеил лежит в стационарном отделении, палата небольшая, но в этой клинике, наверное, больше нет возможности. Врачи делают все возможное. Условия здесь, по сравнению с тем, что были, конечно, лучше", – отметила мама политика.

Ситуация

Что этому предшествовало

Экс-президент Грузии прибыл в страну через восемь лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии его задержали. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел.

Политик в знак протеста объявил о голодовке, и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье.