"Ситуация намного лучше": мать Саакашвили сообщила хорошие новости из больницы

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили очень слаб, он передвигается с трудом. Об этом рассказала мама политика Аласания Саакашвили, передает Грузия Онлайн.
Ее очень огорчило, что сын находится за решеткой, и считает она, что общество должно требовать его освободить.
"Ситуация намного лучше, чем в предыдущие дни. Саакашвили сейчас очень слаб, и судя по тому, что я видела, ему трудно ходить. Кажется, у него проблемы с мышцами", – сказала она.
Также Аласания отметила, что реабилитация после длительной голодовки займет некоторое время.
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"Медсестры, которых я видела, мне понравились. Михеил лежит в стационарном отделении, палата небольшая, но в этой клинике, наверное, больше нет возможности. Врачи делают все возможное. Условия здесь, по сравнению с тем, что были, конечно, лучше", – отметила мама политика.
Ситуация
- 19 ноября Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори, в связи с чем прекратил голодовку, начатую 48 дней назад.
- Врачи заявили после очередного обследования, что Саакашвили может в любой момент впасть в кому.
- 22 ноября врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что для лечения политика потребуется помощь психолога и психиатра. Несмотря на то, что политик прекратил голодовку, угрозы для его жизни еще не миновали.
- На этой неделе Европейский суд по правам человека признал, что находящемуся уже второй месяц в грузинской тюрьме Саакашвили грозит непосредственный риск необратимого ущерба. Поэтому ЕСПЧ потребовал от Тбилиси выполнить ряд временных мер на период рассмотрения дела Саакашвили против Грузии и наделил это дело статусом "приоритетное".
Что этому предшествовало
Экс-президент Грузии прибыл в страну через восемь лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии его задержали. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел.
Политик в знак протеста объявил о голодовке, и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье.