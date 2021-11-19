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У Саакашвили серьезное осложнение – он может впасть в кому

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
19 ноября, 15:34
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Саакашвили могут перевести в военный госпиталь при одном условии
Экс-президент должен принять решение
Экс-президент должен принять решение / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-президента страны Михеила Саакашвили могут перевести в военный госпиталь в городе Гори, который находится в ведомстве министерства обороны. Об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, передает "Грузия онлайн".

"Мы предлагаем его перевод в военный госпиталь Минобороны имени Георгия Абрамишвили. Это то место, где его здоровье и жизнь будут максимально защищены государством", – он.

Он отметил, что решение о переводе должен принять сам Саакашвили. Здесь же он предупредил, что "в случае любой провокации со стороны оппонентов", которая может помешать процедуре перевода или работе медперсонала, Саакашвили немедленно вернут в тюремную больницу.

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Одновременно группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развились тяжелые осложнения и пациент может впасть в кому. Они призвали власти Грузии незамедлительно перевести Саакашвили в многопрофильную высокотехнологичную больницу для проведения исследований головного мозга.

По его словам, после улучшения состояния здоровья Саакашвили будет возвращен в Руставскую тюрьму №12.

Такое уже было

Экс- нардеп Надежда Савченко голодала 83 дня, на восстановление ей врачи прогнозировали два месяца.

Организм и отсутствие еды

Взрослый здоровый человек, не имеющий специальной подготовки, может переносить полное лишение пищи 25–30 дней при условии доступности воды и экономии физических усилий.

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Ангус Барбьери — рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, попавший в нее за самое длительное голодание, которое продолжалось 382 дня. До сих пор ученые не до конца понимают, как он сумел столько времени продержаться без пищи и не нанести вреда своему организму.

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