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Саакашвили нужен психиатр: врач предупредил об очень сложном лечении

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
22 ноября, 12:05
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Врачи обеспокоены неврологией политика
Врач Николоз Кипшидзе сделал тревожное заявление. Фото: коллаж "Сегодня"
Врач Николоз Кипшидзе сделал тревожное заявление. Фото: коллаж "Сегодня"

Врач бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что для лечения политика потребуется помощь психолога и психиатра. Несмотря на то, что политик прекратил голодовку, угрозы для его жизни еще не миновали.

Как передает AFP, соответствующее заявление врач сделал после посещения Саакашвили в военном госпитале в Гори, куда его перевели из тюремной больницы.

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По словам Кипшидзе, не исключается необходимость подключения к обследованию Саакашвили зарубежных специалистов.

"Я считаю, что необходимо подключить психолога и психиатра... У таких больных, как вы знаете, имеется посттравматический синдром, который подлежит определенному и очень сложному лечению и реабилитации", – подчеркнул он.

Кипшидзе добавил, что у экс-президента Грузии отмечается общая слабость, головная боль и перепады давления.

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Врач политика добавил, что первый день его восстановления после голодовки прошел нормально и Саакашвили гораздо спокойнее чувствует себя в военном госпитале, чем в тюремной больнице.

Состояние здоровья Саакашвили

Также напомним, США вступились за Саакашвили.

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22 ноября 1991. 25  миллионов рублей, которые были на счетах Коммунистической партии, отдали на ремонт культовых сооружений.

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