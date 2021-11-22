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"Ситуація набагато краща": мати Саакашвілі повідомила хороші новини з лікарні

Наталія Магдик Наталія Магдик
22 листопада, 15:52
В закладинки
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Політик ще слабкий, але умови в госпіталі кращі, ніж були
Реабілітація після голодування триватиме тривалий час
Реабілітація після голодування триватиме тривалий час / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі дуже слабкий, він пересувається насилу. Про це розповіла мама політика Аласанія Саакашвілі. Грузія Онлайн .

Її дуже засмутило, що син перебуває за ґратами, і вважає вона, що суспільство має вимагати його звільнити.

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"Ситуація набагато краща, ніж попередніми днями. Саакашвілі зараз дуже слабкий, і судячи з того, що я бачила, йому важко ходити. Здається, у нього проблеми з м'язами", – сказала вона.

Також Аласанія зазначила, що реабілітація після тривалого голодування займе деякий час.

"Медсестри, яких я бачила, мені сподобалися. Міхеїл лежить у стаціонарному відділенні, палата невелика, але в цій клініці, напевно, більше немає можливості. Лікарі роблять все можливе. Умови тут, порівняно з тим, що були, звичайно, кращими" , – зазначила мама політика.

Ситуація

Що цьому передувало

Екс-президент Грузії прибув до країни через вісім років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію під час виборів. Після його прибуття затримали . У Грузії Саакашвілі є фігурантом кількох кримінальних справ .

Політик на знак протесту оголосив про голодування і через це у нього різко погіршилося здоров'я.

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22 листопада 1991. 25 мільйонів карбованців, що були на рахунках Комуністичної партії, віддали на ремонт культових споруд.

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