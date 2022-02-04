"Россия проиграла этот раунд": Кулеба рассказал, как Украина переиграла Путина

Российская стратегия запугивания не работает, все мировое сообщество стало на сторону Украины. Об этом на брифинге заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, то, что происходит в Украине, является чрезвычайно важным для всего мира.
"Поэтому, когда нам кто-то угрожает, мировые лидеры едут к нам и стоят с нами бок о бок и принимают решения, которые подкрепляют эти визиты практической помощью. Возможно, руководство РФ рассчитывало, что Украину оставят наедине, а все наоборот – в одиночестве осталась Россия со своими войсками и угрозами. У Украины наисильнейшая международная позиция, начиная с 2014 года", – сказал министр.
Также Кулеба рассказал о военной помощи, которую выделили партнеры нашей стране. Он отметил, что Польша и Чехия предоставили Украине новейшее вооружение, Британия – выделила дополнительные 88 млн фунтов стерлингов экономической помощи, Нидерланды – готовы открыть новые возможности в торговле и инвестициях, страны Бухарестской девятки готовят решения по поддержке Украины по вопросу военной помощи
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"Стратегия запугивания не работает. Этот раунд РФ проиграла. Мы будем продолжать усиливаться", – заявил он.
Кто помогает Украине вооружением
- 3 февраля прилетел седьмой по счету самолет с грузом военной помощи для Украины.
- 1 февраля в Украину прибыл шестой самолет с военной помощью от США, на борту которого было 84 тонны боеприпасов. Всего от США мы уже получили около 500 тонн боеприпасов.
- 21 и 22 января США доставили Киеву 170 тонн оружия и боеприпасов. 26 января в аэропорт "Борисполь" прибыла военная помощь из США. Штаты передали Украине 300 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". 28 января Штаты передали Украине 81 тонну боеприпасов различного калибра. Пакет оборонной помощи Вооруженным силам Украины на сумму 200 миллионов долларов был принят президентом США Джо Байденом в декабре.
- Также Украина получит вертолеты, которые ранее использовались афганскими чиновниками для бегства в соседние страны. ВСУ ожидают получить от США шесть новых вертолетов – пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ.
- Германия предоставит Украине пять тысяч военных касок.
- ЕС предоставит Украине 31 млн евро на укрепление оборонных возможностей в рамках вновь созданного Европейского фонда обеспечения мира.