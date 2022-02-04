"Росія програла цей раунд": Кулеба розповів, як Україна переграла Путіна

Російська стратегія залякування не працює, вся світова спільнота стала на бік України. Про це на брифінгу заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.
За його словами, те, що відбувається в Україні, є надзвичайно важливим для всього світу.
"Тому, коли нам хтось загрожує, світові лідери їдуть до нас і стоять з нами пліч-о-пліч і ухвалюють рішення, які підкріплюють ці візити практичною допомогою. Можливо, керівництво РФ розраховувало, що Україну залишать наодинці, а все навпаки – на самоті залишилася Росія зі своїми військами та погрозами. У України найсильніша міжнародна позиція починаючи з 2014 року", – сказав міністр.
Також Кулеба розповів про військову допомогу, яку виділили партнери нашій країні. Він зазначив, що Польща та Чехія надали Україні новітнє озброєння, Британія – виділила додаткові 88 млн фунтів стерлінгів економічної допомоги, Нідерланди – готові відкрити нові можливості у торгівлі та інвестиціях, країни Бухарестської дев'ятки готують рішення щодо підтримки України з питань військової допомоги.
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"Стратегія залякування не працює. Цей раунд РФ програла. Ми продовжуватимемо посилюватися", – заявив він.
Хто допомагає Україні озброєнням
- 3 лютого прилетів сьомий за рахунком літак із вантажем військової допомоги для України.
- 1 лютого до України прибув шостий літак з військовою допомогою від США, на борту якого було 84 тонни боєприпасів. Загалом від США ми вже отримали близько 500 тонн боєприпасів.
- 21 та 22 січня США доставили Києву 170 тонн зброї та боєприпасів. 26 січня до аеропорту "Бориспіль" прибула військова допомога із США. Штати передали Україні 300 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін". 28 січня Штати передали Україні 81 тонну боєприпасів різного калібру. Пакет оборонної допомоги Збройним силам України на суму 200 мільйонів доларів був прийнятий президентом США Джо Байденом у грудні.
- Також Україна отримає гелікоптери, які раніше використовувалися афганськими чиновниками для втечі до сусідніх країн. ЗСУ очікують отримати від США шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ.
- Німеччина надасть Україні п'ять тисяч військових касок.
- ЄС надасть Україні 31 млн євро на зміцнення оборонних можливостей у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру.