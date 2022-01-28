Четвертая "птица" в столице: в Киев снова прибыло оружие из США

По словам министра обороны, в Украину доставили 81 тонну боеприпасов

На следующей неделе в Украине ожидают американских самолетов с военно-технической помощью. Фото - twitter.com/oleksiireznikov.

В Украину прибыла еще одна партия военной помощи из Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщил у себя на странице в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

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"На этот раз 4-я птица доставила в Украину 81 тонну боеприпасов различного калибра. На следующей неделе ждем американские самолеты с военно-технической помощью для усиления обороноспособности Украины", – написал министр.

Фото – Twitter министра обороны Алексея Резникова

This time the 4th bird delivered 81 tons of ammunition of various calibers to Ukraine. Next week we are waiting next planes with military-technical assistance to strengthen defense capabilities! @WhiteHouse@congressdotgov@USEmbassyKyiv@UKRintheUSA@DeptofDefensepic.twitter.com/FkUqJGzXFm — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 28, 2022

Другая помощь от союзников

21 января в Украину из Великобритании отправили 30 бойцов спецотряда и 2000 единиц противотанкового оружия из-за угрозы вторжения РФ. Отмечается, что прибывшие бойцы Армейской бригады специальных операций Великобритании будут заниматься подготовкой украинских военнослужащих.

Кроме этого, 21 и 22 января США доставили Киеву 170 тонн оружия и боеприпасов. Пакет оборонной помощи Вооруженным силам Украины на сумму 200 миллионов долларов был принят президентом США Джо Байденом в декабре.

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Также Украина получит вертолеты, которые ранее использовались афганскими чиновниками для бегства в соседние страны. ВСУ ожидают получить от США шесть новых вертолетов – пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ.

В свою очередь министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявляла о том, что Германия предоставит Украине пять тысяч военных касок.

"Мы работаем над мирным урегулированием этого конфликта в центре Европы", – сказала министр.

Напомним, 26 января в аэропорт "Борисполь" прибыла военная помощь из США. Штаты передали Украине 300 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". В то же время в Минобороны Украины рассказали, что вскоре ожидается еще одна партия вооружения.

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