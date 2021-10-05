Рада заблокирована, Разумков – отстранен. Депутаты не знают, что делать в четверг

Сегодня от проведения пленарных заседаний на два дня "слуги народа" отстранили Дмитрия Разумкова

Работа Верховной Рады может быть заблокированной как минимум до четверга / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В понедельник, 4 сентября, депутаты Верховной Рады не проголосовал на Согласительном совете за любой вариант из порядка работы Рады на неделю. В этом "слуги" обвинили спикера ВР Дмитрия Разумкова и устроили демарш.

После отстранения от проведения пленарных заседаний спикера парламента оказалось, что повестки до сих пор нет, сообщает нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram.

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Он отметил, что три фракции – "Слуга народа", "Довіра" и "За майбутнє" – попросили созвать Согласительный совет. Но созвать его, согласно регламенту, должен председатель ВРУ, то есть Разумков, которого отстранили.

Впоследствии оказалось, что для созыва Согласительного совета нужно три дня.

"И выходит, до четверга минимум вся Рада заблокирована. Законы рассматривать не можем. Напомню, что руками самих "слуг" и сателлитов (+3 наши тушки)", – добавил нардеп.

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