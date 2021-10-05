Рада заблокована, Разумков – відсторонений. Депутати не знають, що робити в четвер

Сьогодні від проведення пленарних засідань на два дні "слуги народу" відсторонили Дмитра Разумкова

Робота Верховної Ради може бути заблокованою щонайменше до четверга / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

У понеділок, 4 вересня, депутати Верховної Ради не проголосував на Погоджувальній раді за будь-який варіант з порядку роботи Ради на тиждень. У цьому "слуги" звинуватили спікера ВР Дмитра Разумкова і влаштували демарш.

Після відсторонення від проведення пленарних засідань спікера парламенту виявилося, що повістки досі немає, повідомляє нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк в Telegram.

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Він зазначив, що три фракції – "Слуга народу", "Довіра" і "За майбутнє" – попросили скликати Погоджувальну раду. Але скликати його, згідно з регламентом, повинен голова ВРУ, тобто Разумков, якого усунули.

Згодом виявилося, що для скликання Погоджувальної ради потрібно три дні.

"І виходить, до четверга мінімум вся Рада заблокована. Закони розглядати не можемо. Нагадаю, що руками самих слуг" і сателітів (+3 наші тушки)", – додав нардеп.

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