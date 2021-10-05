Рада заблокована, Разумков – відсторонений. Депутати не знають, що робити в четвер

У понеділок, 4 вересня, депутати Верховної Ради не проголосував на Погоджувальній раді за будь-який варіант з порядку роботи Ради на тиждень. У цьому "слуги" звинуватили спікера ВР Дмитра Разумкова і влаштували демарш.
Після відсторонення від проведення пленарних засідань спікера парламенту виявилося, що повістки досі немає, повідомляє нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк в Telegram.
Він зазначив, що три фракції – "Слуга народу", "Довіра" і "За майбутнє" – попросили скликати Погоджувальну раду. Але скликати його, згідно з регламентом, повинен голова ВРУ, тобто Разумков, якого усунули.
Згодом виявилося, що для скликання Погоджувальної ради потрібно три дні.
"І виходить, до четверга мінімум вся Рада заблокована. Закони розглядати не можемо. Нагадаю, що руками самих слуг" і сателітів (+3 наші тушки)", – додав нардеп.
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Що відомо про відставку Разумкова
- Вранці 30 вересня прессекретарка голови парламенту Ольга Туній на своїй сторінці у Facebook написала, що їм надійшло звернення Давида Арахамії з пропозицією видати підписні листи для початку процедури відставки спікера.
- Після обіду Ольга Туній повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР.
- Прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що лідер держави не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.
- Джерела "Сьогодні" в президентській партії розповіли, що зі "слугами народу" тему відставки Дмитра Разумкова керівництво фракції не обговорювало.
- На брифінгу Дмитро Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією і у нього немає конфлікту зі "Слугою народу".