Голови комітетів влаштували демарш у Раді – чим їх розлютив Разумков

Голови комітетів парламенту залишили засідання Погоджувальної ради Верховної Ради. Депутатам не сподобалася критика від спікера Дмитра Разумкова щодо прийняття закону про олігархів.
Від імені депутатів, які вийшли із зали, виступив голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.
"Погоджувальна рада перетворилася на майданчик політичних маніфестацій абсолютно безпідставно. Ми не можемо і не будемо миритися з цим. Тому ми, глави комітетів, залишили сьогодні Погоджувальну раду, яку, на жаль, спікер Разумков дозволив перетворити на ярмарок політичного марнославства", – сказав він журналістам в кулуарах парламенту.
Що їх так розлютило
Разумков висловив невдоволення діями оборонного комітету Ради в питанні олігархів.
"Коли комітет направляє до Апарату Ради не той закон, який був проголосований – це вже фальсифікація. Те, що вам не подобається, або ви наробили помилок під час непрофесійної підготовки до розгляду закону і пішли по незрозумілій процедурі – це проблеми комітету. Те, за що голосує парламент, я як спікер повинен підписати. Підписується те, що проголосовано в залі: ті правки, які ставилися на голосування, на відхилення або в редакції, яка залишилася в комітеті. Як тільки до мене надійде коректний текст закону, за який проголосувала Рада – я підпишу його", – сказав глава парламенту.
Що не так з деолігархізацією
- По-перше, закон у другому читанні приймали зі скандалом: депутатам відмовили в розгляді всіх їхніх поправок і голосували лише комітетські. Для цього "слуги народу" підтримали спрощену процедуру розгляду: комітет, проаналізувавши весь законопроєкт і кожну статтю, виклав документ у своїй редакції у вигляді поправки; під час голосування за цю поправку вся решта поправок депутатів, які подавалися до цієї статті, автоматично вважалися відхиленими.
- По-друге, через таку процедуру голосування сталася правова колізія: у статті про те, хто буде вести реєстр олігархів, випадково врахували зайві поправки і в підсумковому законі виявилося, що визначати людину олігархом повинні і РНБО, і НАЗК (поправка Разумкова), хоча спочатку мала тільки РНБО. Депутати навіть заговорили, що закон будуть переголосовувати.
- На наступний день після прийняття закону перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук під стенограму заявив про допущені помилки і попросив їх виправити: "Веніславський в деяких місцях говорив "поправка 654, 756". Ми подивилися, а в стенограмі поставили кому. Користуючись своїм, як депутата, правом вказувати на неточності, я зазначив, що там не кома, а тире (повинно бути 654-756) . Ось і все! Це ніяк не впливає на результати голосування". За його словами, після виправлення, поправки Разумкова про НАЗК нібито вже немає в законі.
- Водночас спікер Верховної Ради Дмитро Разумков пригрозив Стефанчуку кримінальною відповідальністю. За його словами, той нібито порушив закон під час прийняття законопроєкту про олігархів.