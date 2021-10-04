Главы комитетов устроили демарш в Раде – чем их разозлил Разумков

Главы комитетов парламента покинули заседание Согласительного совета Верховной Рады. Депутатам не понравилась критика от спикера Дмитрия Разумкова относительно принятия закона об олигархах.
От имени депутатов, которые вышли из зала, выступил председатель Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.
"Согласительный совет превратился на площадку политических манифестаций абсолютно безосновательно. Мы не можем и не будем мириться с этим. Поэтому мы, главы комитетов, покинули сегодня Согласительный совет, который, к сожалению, спикер Разумков позволил превратить на ярмарку политического тщеславия", – сказал он журналистам в кулуарах парламента.
Что их так разозлило
Разумков высказал недовольство действиями оборонного комитета Рады в вопросе олигархов.
"Когда комитет направляет в Аппарат Рады не тот закон, который был проголосован – это уже подлог. То, что вам не нравится, или вы наделали ошибок во время непрофессиональной подготовки к рассмотрению закона и пошли по непонятной процедуре – это проблемы комитета. То, за что голосует парламент, я, как спикер, должен подписать. Подписывается то, что проголосовано в зале: те правки, которые ставились на голосование, на отклонение или в редакции, которая осталась в комитете. Как только ко мне поступит корректный текст закона, за который проголосовала Рада, – я подпишу его", – сказал глава парламента.
Что не так с деолигархизацией
- Во-первых, закон во втором чтении принимали со скандалом: депутатам отказали в рассмотрении всех их поправок и голосовали лишь комитетские. Для этого "слуги народа" поддержали упрощенную процедуру рассмотрения: комитет, проанализировав весь законопроект и каждую статью, изложил документ в своей редакции в виде поправки; при голосовании за эту поправку все остальные поправки депутатов, которые подавались к этой статье, автоматически считались отклоненными.
- Во-вторых, из-за такой процедуры голосования случилась правовая коллизия: в статье о том, кто будет вести реестр олигархов, случайно учли лишние поправки и в итоговом законе оказалось, что определять человека олигархом должен и СНБО, и НАПК (правка Разумкова), хотя изначально должен был быть только СНБО. Депутаты даже заговорили, что закон будут переголосовывать.
- На следующий день после принятия закона первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук под стенограмму заявил о допущенных ошибках и попросил их исправить: "Вениславский в некоторых местах говорил "поправка 654, 756". Мы посмотрели, а в стенограмме поставили запятую. Пользуясь своим, как депутата, правом указывать на неточности, я отметил, что там не запятая, а тире (должно быть 654-756). Вот и все! Это никак не влияет на результаты голосования". По его словам, после исправления поправки Разумкова о НАПК якобы уже нет в законе.
- В то же время спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков пригрозил Стефанчуку уголовной ответственностью. По его словам, тот якобы нарушил закон во время принятия законопроекта об олигархах.