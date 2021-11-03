Рада уволила 5 министров: кто их заменит и когда

Депутаты должны голосовать за новые назначения в четверг, 4 ноября

Кандидаты на вакантные должности (Слева на право - Ирина Верещук, Алексей Резников, Юлия Свириденко). Фото: коллаж "Сегодня"

Верховная Рада сегодня, 3 ноября, во время пленарного заседания отправила в отставку пять министров. Назначение новых глав министерств запланировано на завтра.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Среди уволенных:

министр защиты окружающей среды и ресурсов Роман Абрамовский (322 голоса за);

первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко (320 голосов за);

министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников (329 голосов за);

вице-премьер-министр и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский (342 голоса за);

министр обороны Андрей Таран (341 голос за).

Кто их заменит?

Фракция "Слуга народа" на правах коалиции направила Кабинету министров Украины предложения о внесении на вакантные должности в правительстве следующих кандидатов:

Ирину Верещук – на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Напомним, что действующая депутат, экс-кандидат в мэры Киева претендовала на должность министра обороны.

– на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Напомним, что действующая депутат, экс-кандидат в мэры Киева претендовала на должность министра обороны. Юлию Свириденко – на должность первого вице-премьера – министра экономики Украины. Сейчас она является заместителем председателя ОПУ Андрея Ермака.

– на должность первого вице-премьера – министра экономики Украины. Сейчас она является заместителем председателя ОПУ Андрея Ермака. Павла Рябикина – на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Он займет должность без приставки вице-премьер, которую вместе с портфелем министра потерял Олег Уруский.

Отметим, премьер-министр Украины Денис Шмигаль уже внес эти предложения в Верховную Раду.

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Что касаемо министра обороны, в Верховную Раду Украины поступило представление президента Украины о назначении Алексея Резникова на эту должность. Его уволили сегодня с поста вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

А новым руководителем Минэкологии может стать нынешний заместитель экс-министра Романа Абрамовского по цифровым трансформациям Руслан Стрелец. Однако сначала его предлагают в роли и.о., то есть без голосования ВР.

Также напомним, фракция "Слуга народа" отправила в отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.