Уруский уходит из Кабмина – Рада приняла решение

Верховная Рада Украины сегодня, 3 ноября, во время пленарного заседания уволила вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского. За проголосвали 342 депутата.
Об этом сообщает "Сегодня".
Что известно об Уруском
- 16 июля 2020 Верховная Рада назначила Олега Уруского вице-премьер-министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. За его назначение проголосовали 250 нардепов.
- Родился 13 апреля 1963 года в Черткове на Тернопольщине. Окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище и стал доктором технических наук.
- Был председателем управления Национального космического агентства Украины.
- Занимал должность главы управления Аппарата СНБО.
- В 2000 году стал первым заместителем председателя Госкомиссии по делам оборонно-промышленного комплекса Украины.
- С 2003 по 2005 годы работал начальником отдела в секретариате Кабмина.
- После этого был первым заместителем главы Министерства промышленной политики.
- В 2015 году он возглавлял Государственное космическое агентство Украины.
- С апреля возглавляет инжиниринговую компанию "Прогресстех-Украина", которая предоставляет инженерные услуги, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики.
Также напомним, Рада отправила в отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, министра экономики Алексея Любченко и вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.