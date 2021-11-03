Уруський йде з Кабміну – Рада ухвалила рішення

На посаді міністра Уруський пропрацював трохи більше року

Ніхто з депутатів не проголосував проти відставки Уруського. Фото: колаж "Сьогодні"

Верховна Рада України сьогодні, 3 листопада, під час пленарного засідання звільнила віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського. За проголосували 342 депутати.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Що відомо про Уруського

16 липня 2020 року Верховна Рада призначила Олега Уруського віце-прем'єр-міністром з питань стратегічних галузей промисловості. За його призначення проголосували 250 нардепів.

Народився 13 квітня 1963 року у Чорткові на Тернопільщині. Закінчив Київське вище військове авіаційне інженерне училище та став доктором технічних наук.

Був головою управління Національного космічного агентства України.

Обіймав посаду очільника управління апарату РНБО.

У 2000 році став перший заступник голови Держкомісії у справах оборонно-промислового комплексу України.

З 2003 по 2005 роки працював начальником відділу у секретаріаті Кабміну.

Після цього був першим заступником глави Міністерства промислової політики.

У 2015 році він очолював Державне космічне агентство України.

З квітня очолює інжинірингову компанію "Прогрестех-Україна", яка надає інженерні послуги, розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів економіки.

Також нагадаємо, Рада відправила у відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Романа Абрамовського, міністра економіки Олексія Любченка та віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.