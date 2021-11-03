Теперь официально: Рада отправила в отставку министра Абрамовского

Роман Абрамовский возглавлял Министерство с июня 2020 года

Роман Абрамовский. Фото: коллаж "Сегодня"

Верховная Рада Украины сегодня, 3 ноября, во время пленарного заседания отправила в отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского. За проголосовали 322 депутата, против – 1.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Что известно

Об отставке Романа Абрамовского 19 октября рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он заверил , что министр покинул пост по собственному желанию.

, что министр покинул пост по собственному желанию. Секретарь Совбеза Алексей Данилов заявил, что министерствоне в достаточном объеме выполняет указы президента. Члены СНБО поручили премьеру рассмотреть вопрос работы руководства министерства на ближайшем заседании правительства.

Отметим, Роман Абрамовский возглавлял Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов с июня 2020 года. До этого он занимал должность заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды.

Также напомним, фракция "Слуга народа" отправила в отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.