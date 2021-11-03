Тепер офіційно: Рада відправила у відставку міністра Абрамовського

Верховна Рада України сьогодні, 3 листопада, під час пленарного засідання відправила у відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського. За проголосували 322 депутати, проти – 1.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Що відомо
- Про відставку Романа Абрамовського 19 жовтня розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він запевнив, що міністр залишив посаду за власним бажанням.
- Секретар Ради безпеки Олексій Данилов заявив, що Міністерство не у достатньому обсязі виконує укази президента. Члени РНБО доручили прем’єру розглянути питання роботи керівництва міністерства на найближчому засіданні уряду.
- Зазначимо, Роман Абрамовський очолював Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів із червня 2020 року. До цього він обіймав посаду заступника міністра енергетики та захисту довкілля.
Також нагадаємо, фракція "Слуга народу" відправила у відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.