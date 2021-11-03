Тепер офіційно: Рада відправила у відставку міністра Абрамовського

Роман Абрамовський очолював Міністерство з червня 2020 року

Роман Абрамовський. Фото: колаж "Сьогодні"

Верховна Рада України сьогодні, 3 листопада, під час пленарного засідання відправила у відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського. За проголосували 322 депутати, проти – 1.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Що відомо

Про відставку Романа Абрамовського 19 жовтня розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він запевнив , що міністр залишив посаду за власним бажанням.

, що міністр залишив посаду за власним бажанням. Секретар Ради безпеки Олексій Данилов заявив, що Міністерство не у достатньому обсязі виконує укази президента. Члени РНБО доручили прем’єру розглянути питання роботи керівництва міністерства на найближчому засіданні уряду.

Зазначимо, Роман Абрамовський очолював Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів із червня 2020 року. До цього він обіймав посаду заступника міністра енергетики та захисту довкілля.

Також нагадаємо, фракція "Слуга народу" відправила у відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.