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Тепер офіційно: Рада відправила у відставку міністра Абрамовського

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
3 листопада, 13:13
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Роман Абрамовський очолював Міністерство з червня 2020 року
Роман Абрамовський. Фото: колаж "Сьогодні"
Роман Абрамовський. Фото: колаж "Сьогодні"

Верховна Рада України сьогодні, 3 листопада, під час пленарного засідання відправила у відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського. За проголосували 322 депутати, проти – 1.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Що відомо

  • Про відставку Романа Абрамовського 19 жовтня розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він запевнив, що міністр залишив посаду за власним бажанням.
  • Секретар Ради безпеки Олексій Данилов заявив, що Міністерство не у достатньому обсязі виконує укази президента. Члени РНБО доручили прем’єру розглянути питання роботи керівництва міністерства на найближчому засіданні уряду.
  • Зазначимо, Роман Абрамовський очолював Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів із червня 2020 року. До цього він обіймав посаду заступника міністра енергетики та захисту довкілля.

Також нагадаємо, фракція "Слуга народу" відправила у відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

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