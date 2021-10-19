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Перший пішов: міністр Абрамовський написав заяву про відставку

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
19 жовтня, 15:08
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Про відставку Абрамовського дізнався Арахамія, який випадково його застав у кабінеті

Міністр охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський написав заяву про звільнення.

Про це журналістам розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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"Я бачив, що він (Абрамовський. – Ред.) написав заяву (про відставку. – Ред.). Я заходив якраз до голови (Верховної Ради. – Ред.) і він виходив", – сказав він.

Відставки в Кабміні

Найближчим часом можуть замінити до п'яти міністрів.

Так, під загрозою звільнення:

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  • віцепрем'єр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський;
  • міністр соцполітики Марина Лазебна;
  • міністр оборони Андрій Таран;
  • перший віцепрем'єр – міністр економіки Олексій Любченко.

Раніше ми повідомляли, що у "Слузі народу" навіть натякнули на відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і всього його уряду, мовляв, тепер перед Кабміном стоять інші завдання, для яких потрібні нові люди.

Також нагадаємо, фракція "Слуга народу" відправила у відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

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