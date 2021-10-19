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Первый пошел: министр Абрамовский написал заявление об отставке

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
19 октября, 15:08
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Об отставке Абрамовского узнал Арахамия, который случайно его застал в кабинете

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление об увольнении.

Об этом журналистам рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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"Я видел, что он (Абрамовский. — Ред.) написал заявление (об отставке. — Ред.). Я заходил как раз к главе (Верховной Рады. — Ред.) и он выходил", — сказал он.

Отставки в Кабмине

В ближайшее время могут заменить до пяти министров.

Так, под угрозой увольнения:

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  • вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский;
  • министр соцполитики Марина Лазебная;
  • министр обороны Андрей Таран;
  • первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко.

Ранее мы сообщали, что в "Слуге народа" даже намекнули на отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и всего его правительства, мол, теперь перед Кабмином стоят другие задачи, для которых нужны новые люди.

Также напомним, фракция "Слуга народа" отправила в отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

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