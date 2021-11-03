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СЬОГОДНІ Влада Події

Відставки міністрів і знову закон про олігархів – сьогодні у Раді буде "спекотно"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
3 листопада, 09:47
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Сьогодні на депутатів чекає напружений день – крім ротації в Кабміні є ще й важливі законопроєкти
Депутати вирішать долю деяких міністрів. Колаж "Сьогодні"
Депутати вирішать долю деяких міністрів. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада на сьогоднішньому пленарному засіданні розгляне відставки п'яти міністрів, а також ще кілька важливих питань – переголосування законопроекту №5599 про олігархів і друге читання скандального податкового закону №5600. Відповідний порядок денний опубліковано на сайті парламенту.

Кандидати на відставку з Кабміну

  • Абрамовський Роман Романович з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.
  • Любченко Олексій Миколайович з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки України.
  • Резніков Олексій Юрійович з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
  • Уруський Олег Семенович з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;
  • Таран Андрій Васильович з посади міністра оборони України.

Що ще розгляне Рада

Депутати розглянуть питання про усунення неузгодженостей у тексті прийнятого закону України про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну чи політичну вагу у суспільному житті (олігархів). Переглянуть статті 5, 7 та 9 олігархічного закону.

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Далі парламент розгляне проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень, т.зв. податковий закон №5600.

Тим часом у Раді ввели карантин

Депутати ухвалили постанову, якою вводяться додаткові карантинні обмеження у будівлі парламенту. Тепер не можна буде туди зайти без ковід-сертифікату чи бодай тесту.

При цьому голосували за жорсткий карантин практично одні "слуги народу". Але навіть не всі депутати монобільшості висловилися "за" посилення правил допуску до парламенту.

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Наприклад, "слуга" Богуцька пішла проти партії, розкритикувавши карантин. Вона навіть раніше порушила питання, чи будуть рейди з перевірки сертифікатів у бомжів у переходах.

А вже сьогодні з самого ранку антивакцинатори заблокували Раду з усіх боків. Протестувальники перекрили дев'ять вулиць.

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