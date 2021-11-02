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СЬОГОДНІ Влада Події

Половина пішла, а двоє слуг "проти": як голосували за жорсткий карантин у Раді

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
2 листопада, 19:55
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Не всі депутати монобільшості виявилися "за" посилення правил допуску до парламенту
Двоє депутатів від "Слуги народу" були проти переведення ВР на закритий режим / Колаж "Сьогодні"
Двоє депутатів від "Слуги народу" були проти переведення ВР на закритий режим / Колаж "Сьогодні"

2 листопада на позачерговому засіданні Верховної Ради 279 голосами була ухвалена постанова №6154, згідно з якою посилюються правила допуску до парламенту України. Однак далеко не всі нардепи були "за", зокрема серед ініціатора такого обмеження – фракції партії "Слуга народу".

Хто проти

Згідно поіменного списку тих, хто проголосував за остаточне ухвалення постанови про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (№6154) – два депутати були проти, а ще двоє вирішили утриматися. І всі вони – із провладної партії більшості.

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Проти проголосували Юрій Камельчук та Артем Дмитрук. А ще двоє утрималися – Єлизавета Богуцька та Дмитро Мишика.

Поіменне голосування депутатів Верховної Ради за ухвалу №6154
Поіменне голосування депутатів Верховної Ради за ухвалу №6154
Поіменне голосування депутатів Верховної Ради за ухвалу №6154
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Інші сили

Інші партії або здебільшого були відсутні на цьому засіданні парламенту, або дали по кілька голосів тих, хто підтримав постанову.

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Наприклад, "Опозиційна платформа – за Життя" вся була відсутня крім Михайла Папієва, який не голосував.

Фракція політичної партії "Європейська солідарність" надала 13 голосів "За". Серед них – Ірина Геращенко, Вікторія Сюмар та Петро Порошенко.

Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" надало 8 голосів "За". Однак, Юлії Тимошенко під час голосування не було.

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Для входу в Раду потрібна наявність:

  • Covid-сертифіката про щеплення однією або декількома дозами вакцини;
  • іноземного Covid-сертифіката про вакцинацію;
  • негативного результату ПЛР-тесту (зробленого за 72 години до пред'явлення) або експрес-тесту на антиген (зробленого не більше ніж за 48 годин);
  • довідки про одужання від коронавірусу (дійсна протягом півроку з моменту одужання).

Нагадаємо, депутат Єлизавета Богуцька раніше порушила питання, чи будуть рейди з перевірки сертифікатів у бомжів у переходах.

За словами нардепа Михайла Радуцького – ініціатора цієї Постанови – політики вакцинуються на камери, але чи прищеплювалися вони насправді – ніхто не знає.

Голова парламенту Руслан Стефанчук розповів, що кількість вакцинованих народних депутатів буде відомо після моніторингу COVID-сертифікатів, які перевірятимуться під час допуску до будівлі Верховної Ради.

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