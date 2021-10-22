Закон про олігархів вирішили заново переголосувати

Раніше деякі правки були прийняті з помилками і їх не хотіли знову переглядати, але ситуація різко змінилася

Рада схибила під час ухвалення скандального закону. Колаж "Сьогодні"

Прийнятий Верховною Радою законопроєкт №5599 про олігархів вирішили переголосовувати через раніше внесені неточності.

Про це повідомив в Telegram голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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За його словами, парламент вирішив йти за 131-тьою статтею Регламенту – виправлення техніко-юридичних неточностей.

"Оборонний комітет знову вранці зібрався і прийняв рішення переголосовувати низку правок до закону 5599 про олігархів", – написав Железняк.

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Що не так з деолігархізацією

По-перше, закон у другому читанні ухвалювали зі скандалом: депутатам відмовили в розгляді всіх їхніх поправок і голосували лише комітетські. Для цього "слуги народу" підтримали спрощену процедуру розгляду: комітет, проаналізувавши весь законопроєкт і кожну статтю, виклав документ у своїй редакції у вигляді поправки; під час голосування за цю поправку вся решта поправок депутатів, які подавалися до цієї статті, автоматично вважалися відхиленими.

По-друге, через таку процедуру голосування сталася правова колізія: у статті про те, хто вестиме реєстр олігархів, випадково врахували зайві поправки і в підсумковому законі виявилося, що визначати людину олігархом повинні і РНБО, і НАПК (поправка Разумкова), хоча спочатку мала тільки РНБО. Депутати навіть заговорили, що закон переголосовуватимуть.

Наступного дня після ухвалення закону перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук під стенограму заявив про допущені помилки і попросив їх виправити: "Веніславський у деяких місцях говорив "поправка 654, 756". Ми подивилися, а в стенограмі поставили кому. Користуючись своїм, як депутата, правом вказувати на неточності, я зазначив, що там не кома, а тире (повинно бути 654-756). От і все! Це ніяк не впливає на результати голосування". За його словами, після виправлення поправки Разумкова про НАЗК нібито вже немає в законі.

Нагадаємо, що у зв'язку з незрозумілою остаточною редакцією закону виникла інша проблема – хто ж повинен підписати документ. Разумков, який був спікером на момент ухвалення закону, стверджує, що тільки він має на це право. При цьому і Стефанчук, який обраний головою парламенту після ухвалення закону, збирався підписати документ. Разумков говорив, що підпише тільки в тій редакції, яка була прийнята в залі.