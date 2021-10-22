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Закон об олигархах решили заново переголосовать

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
22 октября, 09:55
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/ Фото: Коллаж: Сегодня

Принятый Верховной Радой законопроект №5599 об олигархах решили переголосовывать из-за ранее внесенных неточностей. Об этом сообщил в Telegram глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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