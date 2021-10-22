Закон об олигархах решили заново переголосовать

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Принятый Верховной Радой законопроект №5599 об олигархах решили переголосовывать из-за ранее внесенных неточностей. Об этом сообщил в Telegram глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Новость дополняется…