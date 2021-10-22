Закон об олигархах решили заново переголосовать

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Принятый Верховной Радой законопроект №5599 об олигархах решили переголосовывать из-за ранее внесенных неточностей. Об этом сообщил в Telegram глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.
Новость дополняется…
Принятый Верховной Радой законопроект №5599 об олигархах решили переголосовывать из-за ранее внесенных неточностей. Об этом сообщил в Telegram глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.
Новость дополняется…
22 октября 1991. Кабинет министров Украины издал распоряжение о создании украинского трамвая...Погрузиться в тот день
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