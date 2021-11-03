"Нехай депутати мокнуть, ми діємо" – антивакцинатори заблокували Раду з усіх боків

Протестувальники перекрили дев'ять вулиць

Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Під стінами Верховної Ради 3 листопада мітингують противники вакцинації від COVID-19. Вони перекрили весь урядовий квартал, щоб депутати йшли на роботу пішки та мокли.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Реклама

"Нехай депутати йдуть своїми ніжками під дощем. Нехай депутати мокнуть, ми діємо", – кажуть мітингувальники.

Реклама

Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Перекрито такі місця:

вул. Грушевського, 5 (біля стадіону "Динамо")

пров. Кріпосний, 30/1 (біля Будинку офіцерів)

перехрестя: вул. Московська, пров. Інженерний,

перехрестя: вул. Липська, вул. Інститутська (біля готелю "Національний")

перехрестя: вул. Інститутська, вул. Ольгинська

перехрестя: вул. Ольгинська, площа І. Франка

перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Круглоуніверситетська

перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Заньковецька

вул. Паркова, 35.

Реклама

Протестувальники відмовляються давати коментарі представникам ЗМІ, оскільки, на їхню думку, журналісти ведуть пропаганду вакцинації. Вони вимагають скасування карантинних обмежень і "примусової" вакцинації.

Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Як захиститись від коронавірусу?

Незважаючи на те що не всі згодні з цією думкою, за даними МОЗ, найкращий спосіб – вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби вп'ятнадцятеро.

За останні три місяці тільки 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

Читайте інші новини "Сьогодні":