"Нехай депутати мокнуть, ми діємо" – антивакцинатори заблокували Раду з усіх боків

Під стінами Верховної Ради 3 листопада мітингують противники вакцинації від COVID-19. Вони перекрили весь урядовий квартал, щоб депутати йшли на роботу пішки та мокли.
Про це повідомляє "Сьогодні".
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"Нехай депутати йдуть своїми ніжками під дощем. Нехай депутати мокнуть, ми діємо", – кажуть мітингувальники.
Перекрито такі місця:
- вул. Грушевського, 5 (біля стадіону "Динамо")
- пров. Кріпосний, 30/1 (біля Будинку офіцерів)
- перехрестя: вул. Московська, пров. Інженерний,
- перехрестя: вул. Липська, вул. Інститутська (біля готелю "Національний")
- перехрестя: вул. Інститутська, вул. Ольгинська
- перехрестя: вул. Ольгинська, площа І. Франка
- перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Круглоуніверситетська
- перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Заньковецька
- вул. Паркова, 35.
Протестувальники відмовляються давати коментарі представникам ЗМІ, оскільки, на їхню думку, журналісти ведуть пропаганду вакцинації. Вони вимагають скасування карантинних обмежень і "примусової" вакцинації.
Як захиститись від коронавірусу?
Незважаючи на те що не всі згодні з цією думкою, за даними МОЗ, найкращий спосіб – вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби вп'ятнадцятеро.
За останні три місяці тільки 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.
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