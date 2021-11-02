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СЬОГОДНІ Влада Події

Обмеження в Раді: "слуга" Богуцька пішла проти партії, розкритикувавши карантин

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
2 листопада, 18:52
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Депутат Єлизавета Богуцька раніше порушила питання, чи будуть рейди з перевірки сертифікатів у бомжів у переходах
Єлизавета Богуцька не підтримала рішення про вхід до ВР лише з результатами вакцинації чи тесту / Колаж "Сьогодні"
Єлизавета Богуцька не підтримала рішення про вхід до ВР лише з результатами вакцинації чи тесту / Колаж "Сьогодні"

Не всі депутати Верховної Ради були "за" посилення правил допуску до парламенту у зв'язку з карантином на коронавірус. Серед тих, хто не проголосував за ухвалу №6154, виявилася Єлизавета Богуцька ("Слуга народу"), яка раніше радила боротися з коронавірусом за допомогою лазні, алкоголю та сексу.

Думка Богуцької

Єлизавета поки не прокоментувала підсумок голосування за ініціативу щодо посилення пропускного режиму до парламенту. Трохи раніше вона ставила під сумнів всі ті заходи посилення, які вводить уряд і влада на місцях.

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"Цікаво, а скільки вакциновано бомжів та громадян з низькою соціальною відповідальністю? У когось є така статистика? У їхніх "гетто" у підземних переходах будуть рейди з перевірки сертифікатів чи ПЛР-тестів?", – написала нардеп 1 листопада.

Як пройти до парламенту

З моменту набрання чинності постановою №6154 у Верховну Раду можна буде потрапити лише за наявності

  • Covid-сертифіката про щеплення однією або декількома дозами вакцини;
  • іноземного Covid-сертифіката про вакцинацію;
  • негативного результату ПЛР-тесту (зробленого за 72 години до пред'явлення) або експрес-тесту на антиген (зробленого не більше ніж за 48 годин);
  • довідки про одужання від коронавірусу (дійсна протягом півроку з моменту одужання).

Богуцька про пандемію

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