Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
😷 Киев в красной зоне Выборы в Харькове Выборы в Харькове 💡 Большое обновление сетей 🚑 Советы доктора Комаровского
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Власть События

Отставки министров и снова закон об олигархах – сегодня в Раде будет жарко

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
3 ноября, 09:47
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сегодня депутатов ждет напряженный день – помимо ротации в Кабмине есть еще и важные законопроекты
Депутаты решат судьбу некоторых министров. Коллаж "Сегодня"
Депутаты решат судьбу некоторых министров. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада на сегодняшнем пленарном заседании рассмотрит отставки пяти министров, а также, среди прочего еще пару важных вопросов – переголосование законопроекта №5599 об олигархах и второе чтение скандального налогового закона №5600. Соответствующая повестка опубликована на сайте парламента.

Кандидаты на отставку из Кабмина

  • Абрамовский Роман Романович с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
  • Любченко Алексей Николаевич с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины.
  • Резников Алексей Юрьевич с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
  • Уруский Олег Семенович с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
  • Таран Андрей Васильевич с должности министра обороны Украины.

Что еще рассмотрит Рада

Депутаты рассмотрят вопрос об устранении несогласованностей в тексте принятого закона Украины о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов). Пересмотрят статьи 5, 7 и 9 олигархического закона.

Реклама

Дальше парламент рассмотрит проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений, т.н. налоговый закон №5600.

Тем временем в Раде ввели карантин

Депутаты приняли постановление, которым вводятся дополнительные карантинные ограничения в здании парламента. Теперь нельзя будет туда зайти без ковид-сертификата или хотя бы теста.

При этом голосовали за жесткий карантин практически одни "слуги народа". Но даже не все депутаты монобольшинства высказались "за" ужесточение правил допуска в парламент.

Реклама

Например, "слуга" Богуцкая пошла против партии, раскритиковав карантин. Она даже ранее подняла вопрос, будут ли рейды по проверке сертификатов у бомжей в переходах.

А уже сегодня с самого утра антивакцинаторы заблокировали Раду со всех сторон. Протестующие перекрыли девять улиц.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

3 ноября 1991. В Киеве состоялся Собор Украинской Православной церкви, на котором одобрено обращение к патриарху Московскому и всея Руси.

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.29

Российский рубль (₽)

0.3664

Евро (€)

30.49

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

153 353

заболело за неделю в Украине

+5%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять