Отставки министров и снова закон об олигархах – сегодня в Раде будет жарко

Сегодня депутатов ждет напряженный день – помимо ротации в Кабмине есть еще и важные законопроекты

Депутаты решат судьбу некоторых министров. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада на сегодняшнем пленарном заседании рассмотрит отставки пяти министров, а также, среди прочего еще пару важных вопросов – переголосование законопроекта №5599 об олигархах и второе чтение скандального налогового закона №5600. Соответствующая повестка опубликована на сайте парламента.

Кандидаты на отставку из Кабмина

Абрамовский Роман Романович с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Любченко Алексей Николаевич с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины.

с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины. Резников Алексей Юрьевич с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Уруский Олег Семенович с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины; Таран Андрей Васильевич с должности министра обороны Украины.

Что еще рассмотрит Рада

Депутаты рассмотрят вопрос об устранении несогласованностей в тексте принятого закона Украины о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов). Пересмотрят статьи 5, 7 и 9 олигархического закона.

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Дальше парламент рассмотрит проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений, т.н. налоговый закон №5600.

Тем временем в Раде ввели карантин

Депутаты приняли постановление, которым вводятся дополнительные карантинные ограничения в здании парламента. Теперь нельзя будет туда зайти без ковид-сертификата или хотя бы теста.

При этом голосовали за жесткий карантин практически одни "слуги народа". Но даже не все депутаты монобольшинства высказались "за" ужесточение правил допуска в парламент.

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Например, "слуга" Богуцкая пошла против партии, раскритиковав карантин. Она даже ранее подняла вопрос, будут ли рейды по проверке сертификатов у бомжей в переходах.

А уже сегодня с самого утра антивакцинаторы заблокировали Раду со всех сторон. Протестующие перекрыли девять улиц.