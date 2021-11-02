У Раді посилили карантин: що зміниться для депутатів

На позачерговому засіданні Верховна Рада 279 голосами ухвалила постанову №6154 , згідно з яким, у зв'язку з карантином, змінюються правила допуску до парламенту.
Для входу в Раду потрібна наявність:
- Covid-сертифіката про щеплення однією або декількома дозами вакцини;
- іноземного Covid-сертифіката про вакцинацію;
- негативного результату ПЛР-тесту (зробленого за 72 години до пред'явлення) або експрес-тесту на антиген (зробленого не більше ніж за 48 годин);
- довідки про одужання від коронавірусу (дійсна протягом півроку з моменту одужання).
Напередодні перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко під час Погоджувальної ради розповів, як проходить у парламенті підготовка до посилення заходів безпеки у зв'язку з карантином.
Ситуація з коронавірусом у Раді
- За словами нардепа Михайла Радуцького політики вакцинуються на камери , але чи прищеплювалися вони насправді – ніхто не знає. У свою чергу, голова парламенту Руслан Стефанчук розповів, що кількість вакцинованих народних депутатів буде відомо після моніторингу COVID-сертифікатів, які перевірятимуться під час допуску до будівлі Верховної Ради.
- цей у Верховній Раді працює мобільна бригада, яка вакцинує народних депутатів, помічників, працівників Апарату ВР та журналістів. Також створюється необхідна для цього інфраструктура, відкриті пункти вакцинації всередині парламенту, а також розміщені публічні пункти вакцинації в готелях, підпорядкованих парламенту.
- Станом на 1 листопада, коронавірусом хворіють сім народних депутатів та 21 працівник Апарату Верховної Ради.
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