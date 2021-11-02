Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Динамо - Барселона: онлайн Динамо - Барселона: онлайн 😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Влада Події

У Раді посилили карантин: що зміниться для депутатів

Наталія Магдик Наталія Магдик
2 листопада, 17:46
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Депутати згодні пред'являти документи про вакцинацію проти коронавірусу
/ Фото: Колаж: Сьогодні

На позачерговому засіданні Верховна Рада 279 голосами ухвалила постанову №6154 , згідно з яким, у зв'язку з карантином, змінюються правила допуску до парламенту.

Для входу в Раду потрібна наявність:

  • Covid-сертифіката про щеплення однією або декількома дозами вакцини;
  • іноземного Covid-сертифіката про вакцинацію;
  • негативного результату ПЛР-тесту (зробленого за 72 години до пред'явлення) або експрес-тесту на антиген (зробленого не більше ніж за 48 годин);
  • довідки про одужання від коронавірусу (дійсна протягом півроку з моменту одужання).

Напередодні перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко під час Погоджувальної ради розповів, як проходить у парламенті підготовка до посилення заходів безпеки у зв'язку з карантином.

Реклама

Ситуація з коронавірусом у Раді

  • За словами нардепа Михайла Радуцького політики вакцинуються на камери , але чи прищеплювалися вони насправді – ніхто не знає. У свою чергу, голова парламенту Руслан Стефанчук розповів, що кількість вакцинованих народних депутатів буде відомо після моніторингу COVID-сертифікатів, які перевірятимуться під час допуску до будівлі Верховної Ради.
  • цей у Верховній Раді працює мобільна бригада, яка вакцинує народних депутатів, помічників, працівників Апарату ВР та журналістів. Також створюється необхідна для цього інфраструктура, відкриті пункти вакцинації всередині парламенту, а також розміщені публічні пункти вакцинації в готелях, підпорядкованих парламенту.
  • Станом на 1 листопада, коронавірусом хворіють сім народних депутатів та 21 працівник Апарату Верховної Ради.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

2 листопада 1991. З нагоди річниці проголошення ЗУНР в Оперному театрі Львова відбувся святковий концерт...

Зануритись у той день
Опитування
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.29

Російський рубль (₽)

0.3697

Євро (€)

30.44

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,28
18,60
32,99
32,79
31,69
18,79
34,18
31,75
29,65
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,66
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновірус за тиждень

152 534

захворіло за тиждень в Україні

+7%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти