Чи вакцинуються нардепи: Рада засекретила дані

Голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький не зміг назвати кількість народних депутатів, які вакцинували проти коронавірусу. Про це пише Укрінформ.
За його словами, ця інформація є персональною і стосується кожного нардепа, тому не розголошується.
"На жаль, інформацію Апарат Верховної Ради нам не надає, оскільки вважає це персональною інформацією народного депутата", – сказав він.
Також політик переконаний, що "далеко не всі" народні депутати вакциновані.
Далі по темі
Радуцький раніше відзначав, що цього тижня можуть ввести обмеження допуску до парламенту – пускатимуть лише з ковідним сертифікатом, ПЛР-тестом або довідкою про одужання.
Станом на 18 жовтня у ВР два народних депутата і вісім членів апарату парламенту хворіють на COVID-19.
Українці проти тотальної вакцинації
На сайті президента України Володимира Зеленського зростає число петицій з вимогою припинити примусову вакцинацію від коронавірусу, оскільки це порушує права і свободи громадян. Зокрема зазначається, що через обов'язкову вакцинацію вони позбавлені права на вільне пересування і багато втратили роботу через відмову вакцинуватися.
В країні погіршується ситуація з коронавірусом
- В Україні нові рекорди зі смертності і захворюваності чи не щодня. За минулу добу виявили 22 415 нових випадків коронавірусу, а померли 546 українців.
- Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилася на 22%, а число нових випадків захворювання зросло на 11%. На сьогоднішній день заповненість COVID-ліжок становить 57%.
- А на початку вересня на той момент ще спікер парламенту Дмитро Разумков повторно захворів ковідом.