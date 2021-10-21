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Чи вакцинуються нардепи: Рада засекретила дані

Наталія Магдик Наталія Магдик
21 жовтня, 14:40
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Українці не зможуть дізнатися, чи вакцинувалися нардепи
Депутати не розголошують інформацію про те, чи вакцинувалися вони
Депутати не розголошують інформацію про те, чи вакцинувалися вони / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький не зміг назвати кількість народних депутатів, які вакцинували проти коронавірусу. Про це пише Укрінформ.

За його словами, ця інформація є персональною і стосується кожного нардепа, тому не розголошується.

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"На жаль, інформацію Апарат Верховної Ради нам не надає, оскільки вважає це персональною інформацією народного депутата", – сказав він.

Також політик переконаний, що "далеко не всі" народні депутати вакциновані.

Радуцький раніше відзначав, що цього тижня можуть ввести обмеження допуску до парламенту – пускатимуть лише з ковідним сертифікатом, ПЛР-тестом або довідкою про одужання.

Станом на 18 жовтня у ВР два народних депутата і вісім членів апарату парламенту хворіють на COVID-19.

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Українці проти тотальної вакцинації

На сайті президента України Володимира Зеленського зростає число петицій з вимогою припинити примусову вакцинацію від коронавірусу, оскільки це порушує права і свободи громадян. Зокрема зазначається, що через обов'язкову вакцинацію вони позбавлені права на вільне пересування і багато втратили роботу через відмову вакцинуватися.

В країні погіршується ситуація з коронавірусом

  • В Україні нові рекорди зі смертності і захворюваності чи не щодня. За минулу добу виявили 22 415 нових випадків коронавірусу, а померли 546 українців.
  • Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилася на 22%, а число нових випадків захворювання зросло на 11%. На сьогоднішній день заповненість COVID-ліжок становить 57%.
  • А на початку вересня на той момент ще спікер парламенту Дмитро Разумков повторно захворів ковідом.

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21 жовтня 1991. Відбулася телефонна розмова між заступником голови Верховної Ради України Іваном Плющем та президентом Росії Борисом Єльциним

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