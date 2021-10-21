Чи вакцинуються нардепи: Рада засекретила дані

Українці не зможуть дізнатися, чи вакцинувалися нардепи

Депутати не розголошують інформацію про те, чи вакцинувалися вони / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький не зміг назвати кількість народних депутатів, які вакцинували проти коронавірусу. Про це пише Укрінформ.

За його словами, ця інформація є персональною і стосується кожного нардепа, тому не розголошується.

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"На жаль, інформацію Апарат Верховної Ради нам не надає, оскільки вважає це персональною інформацією народного депутата", – сказав він.

Також політик переконаний, що "далеко не всі" народні депутати вакциновані.

Радуцький раніше відзначав, що цього тижня можуть ввести обмеження допуску до парламенту – пускатимуть лише з ковідним сертифікатом, ПЛР-тестом або довідкою про одужання.

Станом на 18 жовтня у ВР два народних депутата і вісім членів апарату парламенту хворіють на COVID-19.

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Українці проти тотальної вакцинації

На сайті президента України Володимира Зеленського зростає число петицій з вимогою припинити примусову вакцинацію від коронавірусу, оскільки це порушує права і свободи громадян. Зокрема зазначається, що через обов'язкову вакцинацію вони позбавлені права на вільне пересування і багато втратили роботу через відмову вакцинуватися.

В країні погіршується ситуація з коронавірусом