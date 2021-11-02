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В Раде ужесточили карантин: что изменится для депутатов

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
2 ноября, 17:46
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Депутаты согласны предъявлять документы о вакцинации против коронавируса
В Раде будут вакцинировать от коронавируса
В Раде будут вакцинировать от коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

На внеочередном заседании Верховная Рада 279 голосами приняла постановление №6154, согласно которому, в связи с карантином, изменяются правила допуска в парламент.

Для входа в Раду необходимо наличие:

  • Covid-сертификата о прививках одной или несколькими дозами вакцины;
  • иностранного Covid-сертификата о вакцинации;
  • отрицательного результата ПЦР-теста (сделанного за 72 часа до предъявления) или экспресс-теста на антиген (сделанного не более чем за 48 часов);
  • справки о выздоровлении от коронавируса (действительна в течение полугода с момента выздоровления).

Накануне первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в ходе Согласительного совета рассказал, как проходит в парламенте подготовка к усилению мер безопасности в связи с карантином.

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Ситуация с коронавирусом в Раде

  • По словам нардепа Михаила Радуцкого политики вакцинируются на камеры, но прививались ли они на самом деле – никто не знает. В свою очередь глава парламента Руслан Стефанчук рассказал, что количество вакцинированных народных депутатов будет известно после мониторинга COVID-сертификатов, которые будут проверяться при допуске в здание Верховной Рады.
  • В данный момент в Верховной Раде работает мобильная бригада, которая вакцинирует народных депутатов, помощников, работников Аппарата ВР и журналистов. Также создается необходимая для этого инфраструктура, открыты пункты вакцинации внутри парламента, а также будут размещены публичные пункты вакцинации в отелях, подчиненных парламенту.
  • По состоянию на 1 ноября, коронавирусом болеют семь народных депутатов и 21 работник Аппарата Верховной Рады.

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