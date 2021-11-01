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СЬОГОДНІ Влада Події

Коронавірус "косить" депутатів: скільки хворих у Раді

Наталія Магдик Наталія Магдик
1 листопада, 17:02
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Число вакцинованих нардепів буде відоме після моніторингу
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Глава парламенту Руслан Стефанчук розповів, що станом на 1 листопада, коронавірусом хворіють сім народних депутатів та 21 працівник Апарату Верховної Ради. Про це пише Укрінформ .

Також він зазначив, що кількість вакцинованих народних депутатів буде відома після моніторингу COVID-сертифікатів, які перевірятимуться під час допуску до будівлі Верховної Ради.

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"Кількість щеплених депутатів ми знатимемо після того, як проведемо моніторинг, і кожен депутат отримає спеціальну перепустку, тому що кожен з них має пред'явити або свій сертифікат про щеплення, або робити ПЛР-тест, або швидкий тест", – сказав речник.

цей у Верховній Раді працює мобільна бригада, яка вакцинує народних депутатів, помічників, працівників Апарату ВР та журналістів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ініціював скликання позачергового засідання Верховної Ради 2 листопада, на якому серед іншого планують розглянути питання допуску до парламенту лише вакцинованих осіб або з ПЛР-тестом.

Українці проти тотальної вакцинації

На сайті президента України Володимира Зеленського зростає кількість петицій із вимогою припинити примусову вакцинацію від коронавірусу , оскільки це порушує правничий та свободи громадян. Зокрема, зазначається, що через обов'язкову вакцинацію вони позбавлені права на вільне пересування і багато хто втратив роботу через відмову вакцинуватися.

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В Україні посилили боротьбу з підробками сертифікатів

  • В Україні останнім часом стали фіксувати дедалі більше липових сертифікатів щодо вакцинації. Так, наприклад, лише минулого тижня поліція вилучила майже 200 підроблених сертифікатів. Започатковано майже 90 кримінальних проваджень за фактами підробки результатів ПЛР-тестів та сертифікатів вакцинації від COVID-19.
  • Для правоохоронців розробили програмне забезпечення на планшети для швидкої перевірки сертифікатів про вакцинацію у "Дії" та паперових варіантах.
  • Крім того, вже винесли перші вироки за підробку сертифікатів COVID . Згідно зі статтею 358 КК, мінімальний штраф за виготовлення підроблених документів становить 17 тис. грн., а за використання підробки – лише 850 грн.
  • У МОЗ попереджали, що у людини з купленим сертифікатом високий ризик потрапити до лікарні та померти від COVID-19, хоча всі вважають, що вона вакцинована. У відомстві наголошують, що це підриває довіру до ефективності вакцини.

Зазначимо, що сьогодні перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко у ході Погоджувальної ради розповів, як проходить у парламенті підготовка до посилення заходів безпеки у зв'язку з карантином . За його словами, створюється необхідна для цього інфраструктура, відкриті пункти вакцинації всередині парламенту, а також буде розміщено публічні пункти вакцинації в готелях, підпорядкованих парламенту.

Раніше нардеп Радуцький зазначав, що невдовзі можуть запровадити обмеження допуску до парламенту – пускатимуть лише з ковидним сертифікатом, ПЛР-тестом або довідкою про одужання. Також він розповів про те, що нардепи вакцинуються на камери , але чи прищеплювалися вони насправді – ніхто не знає

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