"Свавілля, ми не хочемо вмирати": на Зеленського накинулися з вимогами скасувати вакцинацію

Українці продовжують завалювати президента петиціями

Українці виступають проти примусової вакцинації / Фото: Колаж: Сьогодні

На сайті президента України Володимира Зеленського зростає число петицій з вимогою припинити примусову вакцинацію від коронавирусу так як це порушує права і свободи громадян. Зокрема, зазначається, що українці позбавлені права на вільне пересування і багато втратили роботу через відмову вакцинуватися. Про це йде мова в петиції , які розміщені на сайті глави держави.

Українці проти вакцинації, так як порушується їх словами свобода волі щодо їх здоров'я гарантованого Конституцією України.

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Крім того, в петиції відзначається, що відповідно до статті 43 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" – пацієнт, який повної цивільної дієздатності і усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними, має право відмовитися від лікування).

Автори петиції зазначають, що уряд України усвідомлює це і застосовує такі методи примусу до вакцинації:

Відмова в праві на роботу – невакцинованих вчителів, державних службовців, працівників транспорту та інших жорстко шантажують і доводять до звільнення

Відмова в праві на пересування невакцинованим громадянам України відмовлено в праві вільного пересування за межі області

Відмова в праві на рівні можливості – вводяться 2 категорії привілейованих і невакцинованих громадян

Також в петиції відзначається, що на тлі цього, блогери, які виступають проти вакцинації, змушені доносити інформацію використовуючи мову шифрів, інакше їх блокують і відключають.

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Також українці обурені тим, що багато громадян мають протипоказання для вакцинації і відповідно не можуть вийти на роботу без сертифіката.

"Без рішення суду, ніхто не може зобов'язати громадяни України відкривати таємницю стану свого здоров'я, не може шантажувати звільненням, якщо невакцинованих, не може вимагати довідку про вакцинацію", – йде мова в тексті звернення.

Також президента просять ввести кримінальну відповідальність у вигляді покарання позбавлення волі на строк від 3 до 5 років, за примусову вакцинацію. Петиція вже набрала необхідну кількість голосів і знаходиться на розгляді.

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На сайті глави держави вже більше 10 петицій про вакцинацію. Петиція, про недопуск примусового тестування зібрала понад 26 тисяч голосів отримала відповідь від президента. Зеленський відповів на петицію, зазначивши, що основами законодавства України про охорону здоров'я встановлено обов'язок громадян не тільки дбати про своє здоров'я та здоров'я своїх дітей, але і не шкодити здоров'ю інших громадян, а також у передбачених законодавством випадках проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення.

Також підписанти вважають, що люди не повинні залишатися без роботи через відмову вакцинуватися. Вони пояснюють президенту, що у всьому вина примусового вакцинації. Збір голосів триває. За місяць поки що більш 6 тисяч підписантів.

Ситуація з вакцинацією в Україні

З початку кампанії по щеплено 8 207 903 особи, з них отримали одну дозу 8 207 901 людина, повністю імунізовані і отримали дві дози 6 658 010 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Всього проведено 14 865 911 щеплень. 95% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня – невакциновані. За минулу добу від COVID-19 було вакциновано 226 587 українців.

Станом на 20 жовтня в Україні виявлено 18 912 нових випадків інфікування коронавірусів. Всього інфекцію підтвердили у 2 679 185 людина. За минулу добу від коронавируса померло 495 жителів України (всього – 61 843). Вилікувати вдалося 2 344 799 інфікованих (7605 – за останню добу).