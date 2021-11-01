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СЬОГОДНІ Влада Події

Вакцинація прямо у Раді: як депутати готуються до карантину

Наталія Магдик Наталія Магдик
1 листопада, 12:37
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У парламенті відкриваються пункти вакцинації
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко під час Погоджувальної ради розповів, як проходить у парламенті підготовка до посилення заходів безпеки у зв'язку з карантином.

Про це повідомляє пресслужба партії Слуга народу.

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За його словами, нині створюється необхідна для цього інфраструктура, відкрито пункти вакцинації всередині парламенту, а також буде розміщено публічні пункти вакцинації у готелях, підпорядкованих парламенту.

"Будуть відкриті публічні пункти вакцинації у готелях "Київ" та "Національний". Запрошуємо всіх бажаючих отримати щеплення. Поряд із Верховною Радою будуть розміщені центри швидкого мобільного тестування на антиген", – повідомив Олександр Корнієнко.

Він також закликав усіх, хто працює всередині парламенту або відвідує його, дотримуватися маскового режиму.

Корнієнко нагадав, що на позачерговому засіданні, яке відбудеться 2 листопада, депутати розглянуть постанову №6154 про додаткові заходи щодо протидії поширенню коронавірусу, яка передбачає допуск до адміністративних приміщень парламенту лише за умови підтвердженої вакцинації чи наявності негативного висновку ПЛР-тестування.

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Раніше нардеп Радуцький зазначав, що невдовзі можуть запровадити обмеження допуску до парламенту – пускатимуть лише з ковідним сертифікатом, ПЛР-тестом або довідкою про одужання. Також він розповів про те, що нардепи вакцинуються на камери, але чи робили вони щеплення насправді – ніхто не знає.

Нардеп заявляв, що карантин у парламенті набуде чинності з відстрочкою з технічних причин, але не пізніше 15 листопада. Він уточнив, що це пов'язано з відсутністю технічних можливостей для перевірки ковід-сертифікатів – щоб не створювати черги на вулиці при вході до Ради.

Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилася на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.

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