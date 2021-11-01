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Вакцинация прямо в Раде: как депутаты готовятся к карантину

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
1 ноября, 12:37
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В парламенте открываются пункты вакцинации
В Раде будут вакцинировать от коронавируса
В Раде будут вакцинировать от коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в ходе Согласительного совета рассказал, как проходит в парламенте подготовка к усилению мер безопасности в связи с карантином.

Об этом сообщает пресс-служба партии Слуга народа.

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По его словам, сейчас создается необходимая для этого инфраструктура, открыты пункты вакцинации внутри парламента, а также будут размещены публичные пункты вакцинации в отелях, подчиненных парламенту.

"Будут открыты публичные пункты вакцинации в гостиницах "Киев" и "Национальный". Приглашаем всех желающих получить прививку. Рядом с Верховной Радой будут размещены центры быстрого мобильного тестирования на антиген", – сообщил Александр Корниенко.

Он также призвал всех, кто работает внутри парламента или посещает его, соблюдать масочный режим.

Корниенко напомнил, что на внеочередном заседании, которое состоится 2 ноября, депутаты рассмотрят постановление №6154 о дополнительных мерах по противодействию распространению коронавируса, которое предусматривает допуск к административным помещениям парламента только при условии подтвержденной вакцинации или наличия негативного заключения ПЦР-тестирования.

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Ранее нардеп Радуцкий отмечал, что вскоре могут ввести ограничения допуска в парламент – пускать будут только с ковидным сертификатом, ПЦР-тестом или справкой о выздоровлении. Также он рассказал о том, что нардепы вакцинируются на камеры, но прививались ли они на самом деле – никто не знает.

Нардеп заявлял, что карантин в парламенте вступит в силу с отсрочкой по технически причинам, но не позднее 15 ноября. Он уточнил, что это связано с отсутствием в настоящее время технических возможностей для проверки ковид-сертификатов – чтобы не создавать очереди на улице при входе в Раду.

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Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

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