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Рада уволила Резникова, но его ждет новая должность

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
3 ноября, 13:38
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Несмотря на отставку, чиновник из правительства не уйдет – ему готовят другое кресло
Рада отправила Резникова в отставку. Коллаж "Сегодня"
Рада отправила Резникова в отставку. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада на сегодняшнем пленарном заседании уволила Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Соответствующее решение поддержали 329 народных депутатов.

Накануне чиновник написал заявление на увольнение по собственному желанию, которое поддержал и профильный комитет Рады.

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Ожидается, что его, скорее всего, назначит новым министром обороны вместо Андрея Тарана, которого сегодня тоже хотят уволить.

Куда уйдет Резников и кто его заменит в Минреинтеграции

Алексей Резников был назначен министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий 4 марта 2020 года, когда почти полностью был обновлен Кабмин. Помимо правительства, он еще и замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Недавно стало известно от главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, что президент Владимир Зеленский уже окончательно определился, кто станет новым министром обороны. Многие думали, что это будет "слуга" Ирина Верещук, но оказалось, что речь идет именно о Резникове.

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А вот Верещук, ожидается, заменит Резникова в Минреинтеграции. Но об этом тоже еще официально не сообщалось. В "Слуге народа" объяснили ситуацию с Верещук.

Отставки в Кабмине

Кого уже сегодня уволили депутаты:

  • Романа Абрамовского – с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
  • Алексея Любченко – с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины.

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