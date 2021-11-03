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Рада звільнила 5 міністрів: хто їх замінить і коли

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
3 листопада, 15:34
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Депутати мають голосувати за нові призначення у четвер, 4 листопада
Кандидати на вакантні посади (Зліва направо – Ірина Верещук, Олексій Резніков, Юлія Свириденко). Фото: колаж "Сьогодні"
Кандидати на вакантні посади (Зліва направо – Ірина Верещук, Олексій Резніков, Юлія Свириденко). Фото: колаж "Сьогодні"

Верховна Рада сьогодні, 3 листопада, під час пленарного засідання відправила у відставку п'ятьох міністрів. Призначення нових глав міністерств заплановане на завтра.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Серед звільнених:

Хто їх замінить?

Фракція "Слуга народу" на правах коаліції направила Кабінету міністрів України пропозиції про внесення на вакантні посади в уряді наступних кандидатів:

  • Ірину Верещук – на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Нагадаємо, що чинна депутатка, екскандидатка у мери Києва претендувала на посаду міністра оборони.
  • Юлію Свириденко – на посаду першого віцепрем’єра – міністра економіки України. Нині вона є заступником голови ОПУ Андрія Єрмака.
  • Павла Рябікіна – на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Він обійме посаду без приставки віцепрем'єр, яку разом із портфелем міністра втратив Олег Уруський.

Зазначимо, прем'єр-міністр України Денис Шмігаль вже вніс це подання до Верховної Ради.

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Що стосується міністра оборони, до Верховної Ради України надійшло подання президента України про призначення Олексія Резнікова на цю посаду. Його звільнили сьогодні з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

А новим керівником Мінекології може стати нинішній заступник ексміністра Романа Абрамовського із цифрових трансформацій Руслан Стрілець. Проте спершу його пропонують у ролі в.о., тобто без голосування ВР.

Також нагадаємо, фракція "Слуга народу" відправила у відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

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