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Министр обороны Таран отправлен в отставку

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
3 ноября, 14:06
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Последние несколько месяцев больше всего вопросов было именно к этому члену правительства
Депутаты одобрили увольнение министра. Коллаж "Сегодня"
Депутаты одобрили увольнение министра. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада на сегодняшнем заседании отправила в отставку министра обороны Андрея Тарана. Его увольнение поддержал 341 народный депутат.

Накануне Таран подал заявление на увольнение. Разговоры о его отставке ходили еще летом, а после громкого скандала с высокими каблуками для девушек-военнослужащих, которые маршировали на параде, его стали критиковать еще больше.

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Депутаты во время выступления обвиняли также Тарана и в коррупции в оборонном ведомстве.

Кто заменит Тарана?

Недавно стало известно от главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, что президент Владимир Зеленский уже окончательно определился, кто станет новым министром обороны. Многие думали, что это будет "слуга" Ирина Верещук, но оказалось,что речь идет именно о Резникове, которого сегодня тоже уволили из Минреинтеграции

Отставки в Кабмине

Кого уже сегодня уволили депутаты:

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  • Романа Абрамовского – с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
  • Алексея Любченко – с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины;
  • Олега Уруского – с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

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