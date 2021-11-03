Міністр оборони Таран відправлений у відставку

Останні кілька місяців найбільше питань було саме до цього члена уряду

Депутати схвалили звільнення міністра. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні відправила у відставку міністра оборони Андрія Тарана. Його звільнення підтримав 341 народний депутат.

Напередодні Таран подав заяву на звільнення. Розмови про його відставку ходили ще влітку, а після гучного скандалу з високими підборами для дівчат-військовослужбовців, що марширували на параді, його почали критикувати ще більше.

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Депутати під час виступу звинувачували також Тарана у корупції в оборонному відомстві.

Хто замінить Тарана?

Нещодавно стало відомо від голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, що президент Володимир Зеленський остаточно визначився, хто стане новим міністром оборони. Багато хто думав, що це буде "слуга" Ірина Верещук, але виявилося, що йдеться саме про Резнікова, якого сьогодні теж звільнили з Мінреінтеграції

Відставки у Кабміні

Кого вже сьогодні звільнили депутати:

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