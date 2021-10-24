Смена главы Минобороны. Журналист назвал имя нового министра

По словам журналиста Юрия Бутусова, президенту нужен "говорящий" министр обороны

Алексей Резников / Фото: mtot.gov.ua

Журналист Юрий Бутусов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны — им должен стать действующий вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"Новый кандидат в министры Резников никак не был ранее связан с вопросами обороны и безопасности. Это профессиональный адвокат, не имевший отношения к боевым действиям и оборонному планированию", – написал Бутусов.

По его мнению, из-за этого Резников будет фигурой, управляемой Офисом президента, и "ему потребуется немало времени для того, чтобы вникнуть в суть происходящего хаоса и выработать в нем какую-то логику и стратегию".

Бутусов также сообщил, что кандидаткой на должность министра обороны была также депутатка от "Слуги народа" Ирина Верещук.

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"По данным источников Цензор.НЕТ, главной мотивацией Зеленского является желание иметь „говорящего" министра обороны вместо „молчащего" Тарана, который не дает интервью и пресс-конференций по причине больших трудностей со связным изложением своих мыслей. Таран совершенно очевидно физически нездоров и не способен исполнять обязанности министра", — сказал журналист.

По словам Бутусова, кандидатуру Тарана на должность министра предложили глава Офиса президента Андрей Ермак и начальник комитета по разведке Руслан Демченко.

"Ермак и Демченко не хотели замены Тарана и защищали его, несмотря на все скандалы, поскольку он является послушным исполнителем, способным отдать, например, приказ № 330 о штрафах для тех, кто стреляет по российским оккупантам. Кроме того, Таран не мешает Офису в ручном режиме влиять на любые вопросы в армии, и прежде всего на вопросы организации госзакупок", — заявил он.

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Отставки в Кабмине

В ближайшее время могут заменить около 5 министров. Так, под угрозой увольнения:

вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский ;

; министр соцполитики Марина Лазебная ;

; министр обороны Андрей Таран;

первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко.

Верещук вместо Тарана?

О возможной отставке Тарана говорили еще летом, особенно он разозлил общество каблуками для девушек-военнослужащих для военного парада. Но и без этого к нему была уйма вопросов. Ранее журналист Дмитрий Гордон прогнозировал увольнение Тарана.

В то же время единственным кандидатом на пост министра обороны неоднократно называли Верещук. Впервые этот пост может занять женщина. Она призывала сначала дождаться отставка Тарана и подтвердила, что готова возглавить ведомство.

Недавно она снова вызвалась стать министром обороны Украины. При этом она отмечала, что якобы еще не было разговора с Зеленским на эту тему.

Также напомним, министр Абрамовский написал заявление об отставке.