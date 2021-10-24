Зміна глави Міноборони. Журналіст назвав ім'я нового міністра

За словами журналіста Юрія Бутусова, президенту потрібен міністр оборони, який "говорить"

Олексій Резніков / Фото: mtot.gov.ua

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони – ним має стати чинний віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

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"Новий кандидат в міністри Резніков не був раніше пов'язаний з питаннями оборони і безпеки. Це професійний адвокат, який не мав стосунку до бойових дій і оборонного планування", – написав Бутусов.

На його думку, через це Резніков буде фігурою, керованою Офісом президента, і "йому буде потрібно чимало часу для того, щоб вникнути в суть хаосу, що відбувається, і виробити в ньому якусь логіку і стратегію".

Бутусов також повідомив, що кандидаткою на посаду міністра оборони була також депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук.

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"За даними джерел Цензор.НЕТ, головною мотивацією Зеленського є бажання мати міністра оборони, "який говорить" замість "мовчазного" Тарана, який не дає інтерв'ю і пресконференцій через великі труднощі зі зв'язним викладом своїх думок. Таран абсолютно очевидно фізично нездоровий і не здатен виконувати обов'язки міністра", – сказав журналіст.

За словами Бутусова, кандидатуру Тарана на посаду міністра запропонували керівник Офісу президента Андрій Єрмак і начальник комітету з розвідки Руслан Демченко.

"Єрмак і Демченко не хотіли заміни Тарана і захищали його, незважаючи на всі скандали, оскільки він є слухняним виконавцем, здатним віддати, наприклад, наказ № 330 про штрафи для тих, хто стріляє по російських окупантах. Крім того, Таран не заважає Офісу в ручному режимі впливати на будь-які питання в армії, і передовсім на питання організації держзакупівель", – заявив він.

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Відставки в Кабміні

Найближчим часом можуть замінити близько 5 міністрів. Зокрема, під загрозою звільнення:

віцепрем'єр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський;

міністр соцполітики Марина Лазебна;

міністр оборони Андрій Таран;

перший віцепрем'єр – міністр економіки Олексій Любченко.

Верещук замість Тарана?

Про можливу відставку Тарана говорили ще влітку, особливо він розлютив суспільство підборами для дівчат-військовослужбовців для військового параду. Але і без цього до нього було багато питань. Раніше журналіст Дмитро Гордон прогнозував звільнення Тарана.

Водночас єдиним кандидатом на пост міністра оборони неодноразово називали Верещук. Вперше цей пост може зайняти жінка. Вона закликала спочатку дочекатися відставка Тарана і підтвердила, що готова очолити відомство.

Нещодавно вона знову визвалася стати міністром оборони України. Однак вона зазначала, що нібито ще не було розмови з Зеленським на цю тему.

Також нагадаємо, міністр Абрамовський написав заяву про відставку.