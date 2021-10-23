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Зеленський остаточно вирішив, хто стане новим міністром оборони

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
23 жовтня, 18:08
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Чутки про звільнення Тарана ходять вже кілька місяців, а на його місце є один явний кандидат
Зеленський вже знає ім'я майбутнього міністра оборони. Колаж "Сьогодні"
Зеленський вже знає ім'я майбутнього міністра оборони. Колаж "Сьогодні"

Схоже, дні Андрія Тарана на посаді міністра оборони завершуються. Президент Володимир Зеленський вже остаточно визначився з новим главою оборонного відомства.

Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Інтерфакс-Україна.

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За його словами, питання відставки Тарана може бути розглянуте "протягом двох-трьох тижнів", але малоймовірно, що це відбудеться на наступному планарном засіданні (2-5 листопада).

"Претенденти на посаду міністра оборони вже є, і є вже остаточне рішення президента, але не можу його ще озвучувати", – сказав Арахамія.

Нардеп відмовився прямо відповісти, чи є цією кандидатурою "слуга народу" Ірина Верещук. Він лише сказав: "Ми за рівність всіх громадян".

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Верещук замість Тарана?

  • Про можливу відставку Тарана говорили ще влітку, особливо він розлютив суспільство каблуками для дівчат-військовослужбовців для військового параду. Але і без цього до нього було безліч питань. Раніше журналіст Дмитро Гордон прогнозував звільнення Тарана.
  • У той же час єдиним кандидатом на пост міністра оборони називалася неодноразово Верещук. Вперше цей пост може зайняти жінка. Вона закликала спочатку дочекатися відставка Тарана і підтвердила, що готова очолити відомство.
  • Нещодавно вона знову визвалася стати міністром оборони України. При цьому вона відзначала, що нібито ще не було розмови з Зеленським на цю тему.

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