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Зеленский окончательно решил, кто станет новым министром обороны

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
23 октября, 18:08
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Слухи об увольнении Тарана ходят уже несколько месяцев, а на его место есть один явный кандидат
Зеленский уже знает имя будущего министра обороны. Коллаж "Сегодня"
Зеленский уже знает имя будущего министра обороны. Коллаж "Сегодня"

Похоже, дни Андрея Тарана в должности министра сочтены. Президент Владимир Зеленский уже окончательно определился с новым главой оборонного ведомства.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Интерфакс-Украина.

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По его словам, вопрос отставки Тарана может быть рассмотрен "на протяжении двух-трех недель", но маловероятно, что это случиться на следующем планарном заседании (2-5 ноября).

"Претенденты на должность министра обороны уже есть, и есть уже окончательное решение президента, но не могу его ещё озвучивать", – сказал Арахамия.

Нардеп отказался прямо ответить, является ли этой кандидатурой "слуга народа" Ирина Верещук. Он лишь сказал: "Мы за равенство всех граждан".

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Верещук вместо Тарана?

  • О возможной отставке Тарана говорили еще летом, особенно он разозлил общество каблуками для девушек военнослужащих для военного парада. Но и без этого к нему было уйма вопросов. Ранее журналист Дмитрий Гордон прогнозировал увольнение Тарана.
  • В то же время единственным кандидатом на пост министра обороны называлась неоднократно Верещук. Впервые этот пост может занять женщина. Она призывала сначала дождаться отставка Тарана и подтвердила, что готова возглавить ведомство.
  • Недавно она снова вызвалась стать министром обороны Украины. При этом она отмечала, что якобы еще не было разговора с Зеленским на эту тему.

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