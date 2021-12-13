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Папа Римский предложил способ, как не допустить большой войны РФ с Украиной

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
13 декабря, 16:23
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Понтифик во время воскресной молитвы вспомнил Украину и рассказал, как избежать кровопролития
Понтифик молится за Украину, и пожелал, чтобы Рождество принесло мир
Понтифик молится за Украину, и пожелал, чтобы Рождество принесло мир / Фото: Коллаж: Сегодня

Папа Римский Франциск продолжает молиться за Украину и ее народ, чтобы Рождество принесло стране мир. Об этом он заявил во время воскресной молитвы на площади Святого Петра, передает Радио Ватикан.

Это был первый публичный комментарий Папы Франциска об Украине после нового обострения украино-российских отношений.

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Папа Римский предложил способ решения конфликта

"Дорогие братья и сестры, желаю заверить в своих молитвах за дорогу Украину, за все ее Церкви, религиозные общины и весь ее народ, чтобы напряжение вокруг нее было решено через посредство серьезного международного диалога, а не с помощью оружия", – сказал он.

Также он обеспокоен тем, что в мире нарастает производство оружия и его масштабы ужасают.

"Мне причиняет большую боль последняя статистика, которую я прочитал: в этом году произведено больше оружия, чем в прошлом. Оружие – это не дорогое. Пусть же это Рождество Господне принесет Украине мир!", – отметил Франциск.

Ватикан на стороне Украины

Россия усиливает позиции у границ с Украиной

Россия периодический перебрасывает и скапливает войска для того, чтобы поддерживать напряжение для осуществления давления на соседние государства. В Минобороны говорят, что в настоящее время фиксируется постепенная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к границе с Украиной.

13 декабря замглавы министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что он не понимает "зацикленность" американцев на угрозе российского вторжения в Украину.

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Начальник Главного управления разведки Министерства обороны генерал Кирилл Буданов считает, что Украина не сможет отразить полномасштабное нападение, если Россия решится на него – агрессор в первые дни может лишить нашу армию сил и средств для ведения боя.

Запад не будет воевать за Украину

Несмотря на скопление стотысячной армии у границ Украины и угрозы большой войны, на Западе уже заявляют, что никто воевать за Украину не будет. Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вербшоу заявил, что страны НАТО лишь помогут нашей стране оружием и мощными санкциями. Также президент Джо Байден накануне подтвердил, что армия США не будет воевать за Украину.

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