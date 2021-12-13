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Зачем РФ собрала армию вблизи Украины – в Минобороны назвали цель

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
13 декабря, 15:42
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Оккупанты регулярно демонстративно перебрасывают солдат и технику вблизи наших границ
Российская армия вблизи границ стоит не просто так. Коллаж "Сегодня"
Российская армия вблизи границ стоит не просто так. Коллаж "Сегодня"

Кремль продолжает принимать гибридные меры для дестабилизации внутриполитической ситуации в Украине и регулярно бряцает оружием. Ситуация вокруг границ остается сложной, но украинская армия готова к возможному нападению оккупантов.

Об этом говорится в заявлении Минобороны.

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Что задумала Россия?

Военные отмечают, что Россия периодический перебрасывает и скапливает войска для того, чтобы поддерживать напряженность и осуществлять давление на соседние государства. В Минобороны говорят, что в настоящее время фиксируется постепенная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к границе с Украиной.

"Такие действия имеют тактическую цель – это давление на власть Украины и давление на власть других государств для принуждения к диалогу по неудобным вопросам, крайне важным для РФ. Стратегическая цель таких задач – восстановление полного контроля над Украиной, а также срыв евроатлантических стремлений нашего государства", – заявили военные.

В ведомстве напомнили, что Россия перекрыла 70% акватории Азовского моря, что препятствует свободному судоходству.

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Украина готова к нападению агрессора

Подразделения Воздушных сил ВСУ несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины. К нему привлечены более 1000 военнослужащих, сотни единиц военной техники – это обеспечивает прикрытие мостов, ГЭС, АЭС и других объектов критической инфраструктуры. Также на угрожающих направлениях усилено воздушное прикрытие этих объектов.

В Минобороны уверяют, что военно-политическое руководство Украины своевременно получает разведданные и обменивается ими с разведками других стран.

"Украинская армия с 2014 года стала намного сильнее, приобрела боевой опыт. Сотни тысяч украинцев являются участниками боевых действий. Руководящие должности в Вооруженных силах занимают командиры, прошедшие через войну. ВСУ готовы к любому развитию событий, готовы защищать Украину и давать отпор", – заявили военные.

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Угроза вторжения России

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