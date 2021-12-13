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Навіщо РФ зібрала армію поблизу України – у Міноборони назвали мету

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
13 грудня, 15:42
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Окупанти регулярно демонстративно перекидають солдатів та техніку поблизу наших кордонів
Російська армія поблизу кордонів стоїть не просто так. Колаж "Сьогодні"
Російська армія поблизу кордонів стоїть не просто так. Колаж "Сьогодні"

Кремль продовжує вживати гібридних заходів для дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Україні та регулярно брязкає зброєю. Ситуація навколо кордонів залишається складною, але українська армія готова до можливого нападу окупантів.

Про це йдеться у заяві Міноборони.

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Що задумала Росія?

Військові зазначають, що Росія періодично перекидає і накопичує війська для того, щоб підтримувати напругу для тиску на сусідні держави. У Міноборони кажуть, що зараз фіксується поступове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до кордону з Україною.

"Такі дії мають тактичну мету – це тиск на владу України та тиск на владу інших держав задля примусу до діалогу з незручних питань, які вкрай важливі для РФ. Стратегічна мета таких цілей – це відновлення повного контролю над Україною, а також зрив євроатлантичних прагнень нашої держави", – заявили військові.

У відомстві нагадали, що Росія перекрила 70% акваторії Азовського моря, що перешкоджає вільному судноплавству.

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Україна готова до нападу агресора

Підрозділи Повітряних сил ЗСУ несуть бойове чергування у системі протиповітряної оборони України. До нього залучено понад 1000 військовослужбовців, сотні одиниць військової техніки – це забезпечує прикриття мостів, ГЕС, АЕС та інших об'єктів критичної інфраструктури. Також на загрозливих напрямках посилено повітряне прикриття цих об'єктів.

У Міноборони запевняють, що військово-політичне керівництво України вчасно отримує розвідувальні дані та обмінюється ними з розвідками інших країн.

"Українська армія з 2014 року стала набагато сильнішою, набула бойового досвіду. Сотні тисяч українців є учасниками бойових дій. Керівні посади у Збройних силах обіймають командири, які пройшли через війну. ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій, готові захищати Україну та давати відсіч", – заявили військові.

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Загроза вторгнення Росії

  • Поки Кремль і Захід торгуються з українського питання, вирішуючи свої завдання, Україна готується до найгіршого сценарію – повномасштабної війни. Хоча і в МЗС РФ, і в Генштабі запевняють, що не збираються нападати на Україну.
  • Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал Кирило Буданов заявляв, що Україна не зможе відбити повномасштабний напад, якщо Росія зважиться на нього – агресор у перші дні може позбавити нашу армію сил та засобів для ведення бою.
  • А нещодавно західні ЗМІ опублікували карту можливого удару Росії по Україні. Журналісти вказали на три етапи вторгнення: з півдня, потім зі сходу та з боку Білорусі.

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