Як Путін ударить танками та авіацією по Україні – військові пояснюють головні сценарії вторгнення

Схеми нападу Росії на Україну відповідають військовій стратегії, але є нестиковки

Три етапи вторгнення можуть проходити по черзі або розпочатися одночасно по всіх напрямках. Фото: колаж "Сьогодні"

Видання The Washington Post і Bild практично одночасно опублікували "карти вторгнення" російської армії в Україну. Як зазначають ЗМІ, Росія планує розпочати наступ на початку 2022 року, "але Путін ще рішення не ухвалив".

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Перший етап

За даними джерел журналістів, серед яких нібито співробітники західних розвідок та адміністрації Білого дому, вторгнення розпочнеться з боку Одеси, Криму та Донбасу і насамперед війська РФ спробують взяти під контроль південну частину України – до кордону з Молдовою та Румунією. Тут будуть використовуватись десантні кораблі, які були перекинуті з Балтійського моря для перевезення техніки та особового складу з Криму до Одеси.

Водночас, у Херсонській області повітряно-десантні підрозділи спецназу заблокують мости через Дніпро. Щоб бійці ЗСУ не змогли відбити дані об'єкти, ними вестиметься артилерійський вогонь із Криму.

Тим часом російські танки за підтримки військово-морського флоту та авіації будуть просуватися з окупованого Донбасу у бік Запоріжжя та Криму.

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Фото: https:bild.de

Другий етап

Другий етап включає атаку на Полтаву і Дніпро з боку Харкова з метою захоплення всієї східної України на лівому узбережжі Дніпра. Вільний прохід танкам мають забезпечити авіабомбардування та удари балістичних ракет.

Третій етап

Третій етап – удар по Києву. Напад може статися з боку Чернігова та Білорусі. Згодом російські війська просунуться до лінії Коростень-Умань, щоб відрізати столицю від Західної України.

Фото: washingtonpost.com

Як відзначають співрозмовники видання, три етапи можуть проходити по черзі, а кожна фаза може бути останньою в операції, якщо Захід піде на поступки Кремлю. У той же час, не виключається ймовірність того, що бойові дії розпочнуться одночасно по всіх напрямках.

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Чи реальний план вторгнення

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що карти, опубліковані The Washington Post і Bild, складені раціонально і цей план вторгнення є цілком реальним.

"Абсолютно вірно все розраховано, з урахуванням тієї кількості озброєння, техніки та військовослужбовців, яка спостерігається на кордоні з Україною та тих сил, які армія РФ ще підтягне", – каже "Сегодня" Романенко.

Генерал також зазначає, що карти складено грамотно з погляду військової стратегії.

"Наприклад, те, що військові РФ уникатимуть міських боїв, обходитимуть сторони великі населені пункти та братимуть їх в облогу, відключаючи мешканцям світло та опалення, а також блокуючи постачання продуктів харчування. Це правильна тактика", – каже генерал.

За словами Романенка, сьогодні російська армія має перевагу в озброєнні – більше літаків, танків і ракетних комплексів. Незважаючи на це, ЗСУ готується до відображення атаки і Росія зазнає серйозних втрат.

Ігор Романенко: "Карти складені раціонально і план вторгнення є цілком реальним" / Фото: Facebook

Чи візьме у вторгненні участь Білорусь

Ігор Романенко зазначає, що, судячи з опублікованих карт, у третьому етапі вторгнення в Україну може брати участь Білорусь.

"Ймовірно, територія Республіки та аеродроми будуть використовуватись армією РФ для атаки на Україну. Але також можливо, що у бойових зіткненнях братимуть участь і білоруські солдати, за рахунок яких російська армія зазнає менше втрат", – каже Романенко.

Однак у військовий експерт Олег Жданов впевнений – Білорусі не потрібна війна з Україною.

"Українські військові та пожежники закуповують у Республіці автомобілі МАЗ. Білорусь постачає нам м'ясо-молочну продукцію, паливо. Торгові відносини повністю припиняться. Це буде сильний удар по економіці країни", – пояснює Жданов.

У плані є нестикування

Не вірить Жданов і в реальність опублікованих карт вторгнення.

"На карті немає розташування ударної групи військовослужбовців, немає польових шпиталів для поранених. Відсутній транспорт чи склади з паливом, адже танки потрібно десь заправляти", – зазначає Жданов.

Олег Жданов: "У плані є нестиковки" / Фото: Facebook

Також експерт вважає сумнівним план сухопутної операції.

"Судячи з карти, російський десант висадиться прямо біля позицій ЗСУ. Моментально потрапити під обстріл – зовсім нелогічно. Складно реалізованим виглядає наступ із Криму. Там дуже вузький перешийок, перекинути через нього велику кількість бійців та техніки швидко та без втрат – не вийде", – каже Жданов.

"Карти" можуть виявитися вкиданням

Військовий експерт Ігор Козій також із сумнівом належить до реалістичності опублікованих "карток".

"Не виключаю, що "карти вторгнення" – це вкидання та дезінформація російських спецслужб для створення паніки в Україні та країнах Заходу", – говорить Козій.

Ігор Козій: "Карти можуть виявитися дезінформацією ФСБ" / Фото: Facebook

Чи потрібна війна Росії

На думку військових експертів, війна з Україною не є вигідною для Росії.

"Розв'язати війну означає знищити образ миротворця, який Путін намагається собі створити останнім часом. Жодна країна не підтримає агресію Росії, проти Москви запровадяться масові санкції, а питання запуску російського газопроводу "Північний потік-2", який зараз завис, можуть відкласти на невизначений строк", – каже Жданов.

Він також упевнений, що реальної війни Росії з Україною не буде.

"Зараз ми бачимо лише інформаційну війну, яка, можливо, піде на спад Після розмови Путіна та Байдена", – підсумував Жданов.

Діалог Байдена та Путіна може завершитися великою американсько-російською угодою. Фото: колаж

Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що голова Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії на початку 2022 року . Він також показав мапу можливого наступу російських військ.

Також ми повідомляли, що за словами міністра оборони України Олексія Резнікова , Імовірний період для вторгнення Росії – друга половина січня 2022 року.

Також ми інформували, що агенція Bloomberg з посиланням на американську розвідку повідомило, що Росія посилює своє військове угруповання в окупованому Криму новими військами, які почала перекидати з 15 листопада.