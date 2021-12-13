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У Росії чітко відповіли, чи планується напад на Україну

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
13 грудня, 11:52
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Заступнику Лаврова не сподобалася риторика США про російське вторгнення в Україну
Рябков запевняє, що не буде жодного наступу. Колаж "Сьогодні"
Рябков запевняє, що не буде жодного наступу. Колаж "Сьогодні"

Росія не планує військового вторгнення в Україну, а скупчення військ поблизу українських кордонів не стосуються США.

Про це заявив заступник голови міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, передає РБК-Україна.

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Попри те, що половина світу стурбована військовою активністю Росії, він не розуміє "зацикленості" американців на загрозі російського вторгнення в Україну.

"Цього немає і не може бути. А те, що ми здійснюємо на своїй території, їх просто не стосується, вони не мають ні морального, ні політичного права порушувати питання в такій площині", – сказав Рябков.

Він скептично оцінив переговори президента США Джо Байдена та українського лідера Володимира Зеленського. На його думку, там не прозвучало нічого, що відрізняло б ці заяви від численних аналогічних сигналів із Вашингтона останніми тижнями.

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Загроза вторгнення Росії

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