У Росії чітко відповіли, чи планується напад на Україну

Росія не планує військового вторгнення в Україну, а скупчення військ поблизу українських кордонів не стосуються США.
Про це заявив заступник голови міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, передає РБК-Україна.
Попри те, що половина світу стурбована військовою активністю Росії, він не розуміє "зацикленості" американців на загрозі російського вторгнення в Україну.
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"Цього немає і не може бути. А те, що ми здійснюємо на своїй території, їх просто не стосується, вони не мають ні морального, ні політичного права порушувати питання в такій площині", – сказав Рябков.
Він скептично оцінив переговори президента США Джо Байдена та українського лідера Володимира Зеленського. На його думку, там не прозвучало нічого, що відрізняло б ці заяви від численних аналогічних сигналів із Вашингтона останніми тижнями.
Загроза вторгнення Росії
- В Україні заявляли, що Росія вже зібрала стотисячну армію поблизу наших кордонів, а у США навіть не виключають, що ця кількість може збільшитися до 175 тис.
- Водночас секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко оцінив шанси Путіна завоювати Україну. Він пояснив, що окупантам для досягнення мети потрібно близько 700 тисяч солдатів.
- Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал Кирило Буданов заявляв, що Україна не зможе відбити повномасштабний напад, якщо Росія зважиться на нього – агресор у перші дні може позбавити нашу армію сил та засобів для ведення бою.
- А тим часом у США дали зрозуміти, що ніхто не воюватиме за нашу країну, але при цьому готують нове покарання для Москви через Україну.