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У Генштабі РФ відповіли, чи буде вторгнення до України

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
9 грудня, 18:09
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Путінський воєначальник Герасимов пригрозив Україні щодо Донбасу
Начальник Генштабу РФ Герасимов заперечує підготовку великої війни з Україною. Колаж "Сьогодні"
Начальник Генштабу РФ Герасимов заперечує підготовку великої війни з Україною. Колаж "Сьогодні"

Начальник Генерального штабу Росії Валерій Герасимов заявив, що жодного вторгнення до України не планується, а накопичення військ поблизу українських кордонів – звичайна "рутинна практика". Про це він сказав іноземним військовим аташе, передає Інтерфакс.

"Інформація, що поширюється в ЗМІ про нібито підготовку вторгнення Росії до України, є брехнею", – сказав він.

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Російський воєначальник також вважає, що країни НАТО приділяють надмірну увагу переміщенню військ поблизу кордонів України.

"Передислокація підрозділів у ході бойової підготовки – це рутинна практика для збройних сил будь-якої держави. Військова діяльність здійснюється на національній території та не вимагає повідомлення про це", – заявив Герасимов.

При цьому начальник Генштабу РФ погрожував Україні припинити будь-які провокації на Донбасі. Варто зазначити, що українська армія дотримується режиму припинення вогню, а ось окупанти люблять обстріляти свої ж позиції, видавши це за провокацію від ЗСУ.

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Підготовка до війни

  • 8 грудня президент Росії Володимир Путін під час пресконференції назвав провокаційним запитання журналіста про те, чи готується Росія до нападу на Україну.
  • Трохи раніше у Пентагоні попередили, що кількість військ РФ на кордоні з Україною збільшилась. Міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з керівниками оборонного відомства Штатів обговорив цю ситуацію.
  • 8 грудня президент США Джозеф Байден заявив журналістам у Вашингтоні на галявині біля Білого дому, що Пентагон не відправить до України своїх військ у разі нападу на нашу країну російських військових.
  • До загроз у наш бік вже приєдналася і Білорусь. Їх видав державний секретар білоруської Ради безпеки Олександр Вольфович.

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