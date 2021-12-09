В Генштабе РФ ответили, будет ли вторжение в Украину

Путинский военачальник Герасимов пригрозил Украине по Донбассу

Начальник Генштаба РФ Герасимов отрицает подготовку к большой войне с Украиной. Коллаж "Сегодня"

Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов заявил, что никакого вторжения в Украину не планируется, а скопление войск вблизи украинских границ – обычная "рутинная практика". Об этом он сказал иностранным военным атташе, передает Интерфакс.

"Распространяемая в СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России в Украину является ложью", – сказал он.

Реклама

Российский военачальник также считает, что страны НАТО уделяют чрезмерное внимание к перемещению войск вблизи границ Украины.

"Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки – это рутинная практика для вооруженных сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления", – заявил Герасимов.

При этом начальник Генштаба РФ пригрозил Украине пресечь любые провокации на Донбассе. Стоит отметить, что украинская армия соблюдает режим прекращения огня, а вот оккупанты любят обстрелять свои же позиции, представив это за провокацию от ВСУ.

Реклама

Подготовка к войне