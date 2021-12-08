В Беларуси угрожают Украине локальным конфликтом

Беларусь всегда уделяла внимание защите западных рубежей

В Беларуси считают, что украинское руководство взяло курс не на миролюбивую политику / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина начала занимать недружественную позицию в отношении Беларуси. Такое мнение выразил государственный секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович, сообщает eadaily.

По его словам, Беларусь в большей степени уделяла внимание защите западных рубежей, а с украинцами всегда жила в мире и добрососедстве.

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"Но, наверное, украинское руководство взяло курс не на миролюбивую политику. Они смотрят на Запад (или им диктуют) и пытаются под видом борьбы с незаконной миграцией проводить какие-то учения", – сказал Вольфович.

Он считает, что украинская армия проводит обучение не на полигонах, а "практически на государственной границе под видом борьбы с нелегальной миграцией".

"Наверное, смотрят на поляков, как те борются с мигрантами, применяя водометы, слезоточивый газ. Хорошо, что не дошло до огнестрельных средств применения. Это может привести к локальному конфликту", – заявил госсекретарь Совбеза Беларуси.

Резюмируя, он сказал, что у Беларуси всегда были нормальные отношения и взаимодействие по линии пограничных ведомств со странами-соседями.

Беларусь под санкциями

Правительство Беларуси запретило ввоз на территорию страны ряда товаров из государств, применяющих санкции против них.

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в ответ на введение нового пакета санкций заявил, что они не впервые столкнулась с санкционным давлением. Более того, в стране к этому готовились как минимум полгода.

Кроме того, 2 декабря западные страны ввели обещанные санкции против режима Александра Лукашенко. Это сделали синхронно Европейский Союз, США, Великобритания и Канада.

Под штрафные санкции ЕС попали 17 физических и 11 юридических лиц. Это представители командования погранвойск Беларуси, сотрудники МИД и судебной системы, государственный авиаперевозчик "Белавиа", предприятия туристического сектора и гостиницы, а также ОАО "Гродно Азот", производственное объединение "Белоруснефть".

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За незаконную перевозку и контрабанду мигрантов ограничения ввели против сирийской авиакомпании Cham Wings.