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"Как мы можем об этом не думать": Путин ответил, будет ли нападение на Украину

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
8 декабря, 16:46
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Президент РФ также заявил, что Россию беспокоит вступление Украины в НАТО
Президент РФ Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"
Президент РФ Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции назвал провокационным вопрос журналиста о том, готовится ли Россия к нападению на Украину.

Об этом сообщает Пул N3.

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"Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность – в среднесрочной и более отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем со всеми нашими партнерами, включая президента США. Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим безусловно последует размещение там военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия", – сказал Путин.

Глава Кремля добавил, что в течение десятилетий НАТО приближалось к российским границам.

"У нас есть все основания полагать, что то же самое произойдет и в случае принятия Украины в НАТО. Но уже на украинской территории. Ну как же мы можем об этом не думать? Это было бы просто преступным бездействием с нашей стороны – безвольно наблюдать за тем, что там происходит", – сказал он.

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8 декабря 1991. В Беловежской пуще президенты Украины, России и Белоруссии Кравчук, Ельцин и Шушкевич положили конец истории СССР.

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