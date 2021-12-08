Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин Бенфика - Динамо: онлайн Бенфика - Динамо: онлайн 🚑 Трагическое ДТП под Черниговом 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Власть События

Армия США не будет воевать за Украину – Байден

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
8 декабря, 19:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Появились первые заявления президента США после переговоров с президентом России
Через сутки Байден лично рассказал о своих переговорах с Путиным / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Через сутки Байден лично рассказал о своих переговорах с Путиным / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Пентагон не отправит в Украину свои войска в случае нападения на нашу страну российских военных. Об этом президент США Джозеф Байден заявил журналистам 8 декабря на брифинге в Вашингтоне на лужайке возле Белого дома, передает CNN.

Заявление

Как передает американский телеканал, президент Джо Байден в среду исключил возможность отправки американских войск в Украину для защиты страны от российского вторжения. Это он сделал через день после того, как в напряженном телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным изложил последствия такого вторжения.

Реклама

"Этого нет на столе (отправки войск. – Ред.). У нас есть моральное обязательство и юридическое обязательство перед нашими союзниками по НАТО, если они нападут в соответствии со статьей 5, это священное обязательство. Это обязательство не распространяется на... Украину", – передает слова Байдена CNN.

Байден имеет в виду положение, которое гарантирует коллективную защиту любой стране – члену НАТО, Украина не является членом Альянса.

Санкции

Байден также сказал, что вместо этого предупредил Путина, что введет санкции, "которых он никогда не видел", если массовое наращивание российских войск на границе с Украиной перерастет в нападение.

Реклама

"Я был очень прямолинеен. Не было резких слов. Я был вежлив, но ясно дал понять: если он действительно вторгнется в Украину, будут серьезные последствия. Серьезные последствия. Такие экономические последствия, которых он никогда не видел и никогда не испытывал", – заявил Байден.

Переговоры

  • Напомним, 7 декабря прошли двухчасовые переговоры российского президента Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена. Основная тема была – Украина.
  • Экс-посол США в Украине Джон Хербст считал, что Байден во время переговоров подтвердит намерение оказать военную помощь Украине. Но для него эти переговоры станут проверкой со стороны Путина.
  • По результатам переговоров Москва начала подготовку юридического документа, который должен ей гарантировать, что не будет продвижения НАТО на восток. Это означает, что в первую очередь документ будет касаться перспектив вступления Украины в Североатлантический альянс.
  • Украина отказываться от своего пути в НАТО и ЕС не собирается. Глава МИД Дмитрий Кулеба отверг условие президента России, что Украина или Запад должны гарантировать Москве нерасширение НАТО на восток.

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Власть
Наши авторы
Ирина Ковальчук Что решили Путин и Байден по Украине: ключевые заявления Ирина Ковальчук · Редактор раздела Мир
Богдан Приходько Как Путин ударит танками и авиацией по Украине – военные объясняют главные сценарии вторжения Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Мог быть "второй Евросоюз". Витольд Фокин о развале СССР, Беловежских соглашениях и что пошло не так Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Дневник независимости 🇺🇦

8 декабря 1991. В Беловежской пуще президенты Украины, России и Белоруссии Кравчук, Ельцин и Шушкевич положили конец истории СССР.

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.33

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

30.73

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

69 640

заболело за неделю в Украине

-16%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять