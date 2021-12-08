Армия США не будет воевать за Украину – Байден

Появились первые заявления президента США после переговоров с президентом России

Через сутки Байден лично рассказал о своих переговорах с Путиным / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Пентагон не отправит в Украину свои войска в случае нападения на нашу страну российских военных. Об этом президент США Джозеф Байден заявил журналистам 8 декабря на брифинге в Вашингтоне на лужайке возле Белого дома, передает CNN.

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Как передает американский телеканал, президент Джо Байден в среду исключил возможность отправки американских войск в Украину для защиты страны от российского вторжения. Это он сделал через день после того, как в напряженном телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным изложил последствия такого вторжения.

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"Этого нет на столе (отправки войск. – Ред.). У нас есть моральное обязательство и юридическое обязательство перед нашими союзниками по НАТО, если они нападут в соответствии со статьей 5, это священное обязательство. Это обязательство не распространяется на... Украину", – передает слова Байдена CNN.

Байден имеет в виду положение, которое гарантирует коллективную защиту любой стране – члену НАТО, Украина не является членом Альянса.

Санкции

Байден также сказал, что вместо этого предупредил Путина, что введет санкции, "которых он никогда не видел", если массовое наращивание российских войск на границе с Украиной перерастет в нападение.

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"Я был очень прямолинеен. Не было резких слов. Я был вежлив, но ясно дал понять: если он действительно вторгнется в Украину, будут серьезные последствия. Серьезные последствия. Такие экономические последствия, которых он никогда не видел и никогда не испытывал", – заявил Байден.

Переговоры